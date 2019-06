Empieza a tomar forma el Centro de Salud en el Sur de Pergamino

Las obras empezaron hace unos días y la inversión superará los 8 millones de pesos.

Al día de hoy, los vecinos de la zona centralizan sus consultas en el Hospital, aumentando un caudal de por sí grande de concurrencia, compuesto por urgencias, derivaciones y especialidades. Con la creación de un Centro de Atención Primaria, estos pergaminenses tendrán un espacio exclusivo.Naturalmente, cualquier vecino que vive en inmediaciones del Hospital San José, concurre allí para ser atendido ante cualquier situación de salud, desde un dolor de garganta hasta una fractura expuesta. Del mismo modo, en el esquema de atención primaria municipal históricamente se ha considerado cubierta a la zona sur por la presencia del Hospital. Esta relación natural entre los vecinos y el nosocomio ha dejado de ser funcional, e incluso ha pasado a ser perjudicial, tanto para los primeros como para el segundo: los vecinos quedan en medio de un flujo de trabajo que por momentos se ve alterado por la atención de urgencias; a la vez que el Hospital debe desviar espacios y tiempos a la consulta de rutina o sintomática, correspondiente al nivel 1, que bien puede ser respondida en un ámbito de consultorios, sin necesidad de alterar los ritmos que requieren los niveles 2 y 3, caracterizados por la atención de especialidades, estudios para diagnóstico e intervenciones.El gran crecimiento que tuvo Pergamino hacia la zona sur hizo más visible esta necesidad de “sacar” del Hospital de Agudos de gestión provincial este cúmulo de vecinos para derivarlos a un espacio exclusivo para su atención primaria. La semana pasada comenzó la obra de construcción del centro en el sector sur, en el terreno ubicado en la esquina de Puerto Argentino y Parodi, corazón del nuevo barrio de casas ProCreAr, donde ya se pueden ver los cimientos.La inversión total de la obra ronda los 8.058.000 de pesos y su ejecución tiene un plazo de siete meses; la empresa constructora que adjudicó la obra es Tidelco. El edificio, de 230 metros cuadraros cubiertos, tendrá cinco consultorios, de los cuales dos serán especialmente para Odontología y Ginecología; un office de Enfermería; sanitarios; sala de espera y un área administrativa. Las otras especialidades médicas que se ofrecerán son Pedriatría y Clínica Médica. Además se contará con la presencia de trabajadores sociales.La idea fuerza es la inserción estratégica de los centros en los distintos barrios, que la gente concurra regularmente a hacer sus consultas, particularmente en este caso, en que hay que generar el hábito de dejar de ir al Hospital para lo que no es una urgencia.Un área sin cobertura“La decisión de construir un espacio dedicado a la salud en este sector de la ciudad tuvo que ver con que es un área que hoy no cuenta con cobertura de atención primaria; siempre se pensó, por la localización del barrio, que tenía cercanía al Hospital pero el nosocomio no brinda la misma prestación”, destacaron en el Municipio. Otra cuestión que quedaría solucionada con el nuevo Centro es la medición de la afectación sanitaria de la zona. Es que por ser el Hospital de gestión provincial, la Secretaría de Salud municipal no cuenta con datos estadísticos veraces de la zona sur, puesto que los vecinos cercanos al Hospital no concurren a las salas, como la Salvador Mazza, que está en el cercano barrio Belgrano, sino que desde vacuna a una enfermedad crónica, todo lo ha venido canalizando en el nosocomio provincial. Con el nuevo Centro, las autoridades sanitarias locales podrán hacerse de información sumamente relevante que hoy no tienen. “Esto nos permitirá tener una llegada a la población más cercana, brindar el servicio de vacunación para los niños y empezar a conocer la problemática que tiene esa gente”, indicó la secretaria de Salud, María Martha Perretta.Fuente: La Opinion