Gremio metalúrgico en alerta por las fuentes laborales en la región

Fuente: rosario3.com

El secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, dijo a Radio 2 que varias empresas del sector iniciaron procedimientos preventivos de crisis. "Esa medida preanuncia que podría tener que tomar medidas drásticas como suspensiones o despidos”, explicó el dirigente.La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alertó por el incremento de pequeñas, medianas y grandes industrias de la región que comenzaron procedimientos preventivos de crisis ante la complicada situación económica.Los sindicalistas aseguraron que cerca de 5 mil personas tienen su fuentes laborales en estas empresas y sus empleos están en riesgo. Además, expresó que un total de 1.500 puestos de trabajo en la región están en “una situación complicada”.En diálogo con la periodista de Radio 2, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, explicó que “cuando una empresa presenta un procedimiento preventivo de crisis anuncia que podría tener que tomar medidas drásticas como suspensiones o despidos”.En ese momento, comienza a intervenir el gremio y las autoridades gubernamentales pero no siempre con buenos resultados. “Hay empresas donde logramos tener buenos resultados y en otros casos donde no se pueden evitar los despidos o suspensiones”, expresó Donello.El dirigente rosarino recibió el miércoles al titular nacional del gremio, Antonio Caló quien detalló que “la UOM perdió en 4 años casi 60 mil trabajadores”. “Ahora tenemos 20 mil suspendidos que no sabemos si se van retomar en poco tiempo”, manifestó.“Sin industria no hay país y acá las cierran todos los días pymes”, expresó Caló y precisó que actualmente hay “7 mil suspendidos en Tierra del Fuego, 2 mil en Buenos Aires, mil en Rosario; son 20 mil en total”.