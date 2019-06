La inflación de mayo alcanzó el 3,1% y acumula 57,3% en 12 meses

La inflación de mayo alcanzó el 3,1% y acumula 57,3% en 12 mesesEl Índice de Precios al Consumidor acumuló 19,2% en los primeros cinco meses del año, según detalló este jueves el Indec. Leche, productos lácteos y huevos registraron la mayor alza entre alimentos y bebidas no alcohólicas en todas las regiones del paísEl Índice de Precios al Consumidor aumentó 3,1% durante mayo, informó este jueves el Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec).De esta manera, en los primeros cinco meses del año la inflación minorista sumó 19,2% y en los últimos doce meses el 57,3%, informó el organismo.El Indec precisó que leche, productos lácteos y huevos registraron la mayor alza entre alimentos y bebidas no alcohólicas en todas las regiones, excepto en el Gran Buenos Aires, donde Aceites, grasas y manteca presentaron un aumento superior.Los precios al consumidor ( #IPC ) subieron 3,1% en mayo de 2019 respecto de abril y 57,3% interanual https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_06_19A3FC1FDEEC.pdf … También el organismo de estadísticas indicó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor incidencia sobre la variación mensual de cada región del país, excepto en el Noroeste.En abril, el índice de inflación había marcado una desaceleración al colocarse en 3,4 por ciento.El pico se había registrado en marzo cuando el Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 4,7 por ciento.Fuente: rosario3.com