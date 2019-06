Liga LIVOI, resultados y tabla de posiciones de la primera ronda

Ya pasó la primer ronda y como te lo habíamos anticipado quedaron muchos equipos bien cerquita unos de otros por la disputa de los primeros lugares.

Con variados resultados en 1° división, partidos muy parejos en categoría sub 21 y resultados bien marcado en las demás inferiores se dió el cierre de la primer ronda de la Livoi.

El Social de Máximo Paz con su 1° damas que pudo mantener la punta del torneo, lo mismo Atlético Acebal en varones. En sub 21, dos punteros Estrella del Sur y Molina,también Estrella manda en sub 18 varones y Atlético en sub 15 varones .

En las sub 13,15 y 18 damas todos los primeros lugares son para Independiente de Cabral.

Ëste sábado ya comenzamos con la 1° fecha de la segunda ronda, y luego vendrán las vacaciones, ya te iremos informando en el transcurso.

El lunes 8/7 en instalaciones del Club Rivadavia de Peyrano, se desarrollará un torneo Abierto de categoría Sub 15 para mujeres y varones a partir de las 10:00 hs. También iremos informando.

RESULTADOS Y TABLAS DE LA 9° FECHA.