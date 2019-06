Los siete frentes electorales que competirán por la presidencia y sus candidatos

Cambiemos es ahora Juntos por el Cambio. El acuerdo de los Fernández con Massa se llama Frente de Todos. La alianza de Lavagna con Urtubey es Consenso Federal. Además se anotó un espacio de la izquierda unida y tres de derecha.Siete frentes electorales se anotaron para competir por la presidencia de la Nación en las próximas elecciones. Se trata de los siguientes espacios, que integran diversos partidos y algunos ya tienen sus candidatos.- Juntos por el Cambio, integrado por nueve partidos. Llevará el binomio Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto para la presidencia de la Nación.- Frente de Todos, conformado por 16 partidos. Cuenta con la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández-Cristina Fernandez y resta definir si Sergio Masso presenta una lista interna.- Consenso Federal: integrado por siete fuerzas políticas, que llevarían al ex ministro de Economía Roberto Lavagna y al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey como fórmula presidencial.- Frente Despertar: integrado por cuatro partidos y con el economista José Luis Espert como precandidato a presidente.- Frente de Izquierda-Unidad: integrado por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, con el binomio Nicolás del Caño-Romina del Plá.- Frente Nos: integrado por los partidos Conservador Popular y Nueva Unidad Ciudadana, que presentará la precandidatura presidencial de Juan José Gómez Centurión.- Frente Patriota: conformado por los partidos Dignidad Popular, y Frente Patriota (de la provincia de Buenos Aires), que ya anunció que llevará como fórmula a Alejandro Biondini-Enrique Venturino.Un partido en soledadA las siete alianzas inscriptas para competir primero en las Paso del próximo 11 de agosto se sumará un partido que lo hará en soledad, sin aliados. Según informó Télam, el Nuevo MAS no se anotó como frente electoral sino que expresó públicamente su voluntad de sumarse a la carrera presidencial pero, como lo hará como partido político no formalizó finalmente su inscripción ante la Justicia Federal con competencia electoral de la Capital Federal.Para esa modalidad, todavía hay tiempo para que otras fuerzas se sumen hasta el día en que vence la inscripción de precandidatos, el 22 de junio.Las Primarias Abiertas (Paso), además de dirimir listas internas -en caso de que las haya- también funciona como primer filtro, dado que sólo aquellos espacios que superen el 1,5 por ciento de los sufragios quedan en condiciones de participar en los comicios del 27 de octubre.Ahora, tras el vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas, la jueza federal María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Federal con competencia electoral, deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales por parte de cada uno de los anotados, y recién después emitir una resolución con la oficialización de esos espacios.Fuente: rosario3.com