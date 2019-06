El candidato del Frente Progresista admitió la "leve ventaja" del Frente Justicialista y felicitó al ganador. Roberto Mirabella, hombre de confianza del ex intendente de Rafaela, había anticipado minutos antes el triunfo peronista.

























Perotti gobernador: Bonfatti aceptó la derrotaOmar Perotti será el próximo gobernador de Santa Fe y su triunfo marcará el regreso del peronismo a la Casa Gris luego de doce años de gestiones socialistas. La fórmula del frente Juntos –integrada por el rafaelino y la ex jueza rosarina, Alejandra Rodenas– venció al Frente Progresista por cuatro puntos de diferencia. El ex gobernador Antonio Bonfatti admitió la derrota poco antes de las 22, con el 70 por ciento de las mesas escrutadas en todo el territorio santafesino. Una hora antes, los dirigentes del justicialismo ya habían anticipado esa tendencia, en base a mesas testigo.Las mesas testigoEl peronismo santafesino salió a declararse ganador en la provincia con el 25 por ciento de los votos oficiales escrutados. Minutos antes de las 21, el diputado provincial del PJ, Roberto Mirabella, aseguró que en base a mesas testigo de la fuerza política, la fórmula de Omar Perotti y Alejandra Rodenas llevaba una ventaja de cuatro puntos a la del Frente Progresista de Antonio Bonfatti y Alejandra Rodenas.Al mismo tiempo, el dirigente peronista anunció que los buenos resultados del PJ en Santa Fe se replicaban en la ciudad de Rosario y expresó que “con un cuarto del escrutinio realizado” los resultados a favor de Perotti “son irreversibles”.“Hay una vocación de transformación el provincia de Santa Fe que se expresa en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en Reconquista”, dijo Mirabella desde Rafaela donde Perotti aguardaba a Alejandra Rodenas, quien viajaba desde Rosario.“Dentro de un rato estarán hablando los dos juntos”, expresó Mirabella y aseguró: “Hay mucha felicidad, estamos muy contentos con el resultado”.Cerca de las 20.30, en la carga oficial de datos –con el 25 por ciento de los votos escrutados– Omar Perotti aparecía 2 puntos por encima de Antonio Bonfatti.En Cambiemos, reconocen "leve ventaja" de PerottiEl diputado provincial Federico Angelini reconoció que Cambienos no hizo una buena elección y se ubicó en tercer lugar.“Hay una leve diferencia a favor de (Omar) Perotti en una eleccion muy polarizada”, dijo Angelini en diálogo con El Tres.“Claramente no es una buena elección nuestra pero vamos a seguir trabajando”, añadió.También Gabriel Chumpitaz, candidato a diputado provincial por Cambiemos, dijo que a nivel provincial se perfilaba un triunfode Omar Perotti por leve ventaja .Los primeros en salir a hablarPoco después las de 19, Omar Perotti habló desde Rafaela donde fiscalizó en una escuela y se mostró optimista por los resultados de ese establecimiento educativo. Poco después, desde Rosario, su compañera de fórmula Alejandra Rodenas dijo que eran buenos los resultados “en Rosario, en la provincia y en varias localidades de Santa Fe”.“Estamos muy esperanzados y muy agradecidos a la participación de la ciudadanía. Estamos muy conformes porque estamos haciendo una buena elección en toda la provincia”, dijo Rodenas con las primeras 300 mesas cargadas en la categoría a gobernador, alrededor del 3 por ciento.Los primeros que salieron a hacer declaraciones en el Frente Progresista fueron el diputado Rubén Galassi, la intendenta y candidata a senadora Mónica Fein y el ex vicegobernador Jorge Henn.Fein se mostró optimista a la espera de resultados al igual que el dirigente radical. Sin embargo, Henn pidió prudencia y esperar la carga de datos oficiales para avanzar en cualquier análisis.