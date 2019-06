Se presentó en Pergamino el primer utilitario 100% eléctrico del país

Roberto Zucarelli, Presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino, dio la bienvenida y agradeció la idea de utilizar la institución como escenario de tan importante lanzamiento “de algo que tiene mucho que ver con la Cooperativa Eléctrica”. Por su parte, Juano Motta, Presidente de Pergamino Automotores, destacó la importancia de presentar el primer utilitario 100% eléctrico del país en la ciudad de Pergamino. Roberto Zucarelli, Presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino, dio la bienvenida y agradeció la idea de utilizar la institución como escenario de tan importante lanzamiento “de algo que tiene mucho que ver con la Cooperativa Eléctrica”. Por su parte, Juano Motta, Presidente de Pergamino Automotores, destacó la importancia de presentar el primer utilitario 100% eléctrico del país en la ciudad de Pergamino.













Fuente: pergaminoverdad

Cristian Aguirre, Brand Manager de Kangoo ZE, expresó: “Nosotros en Renault estamos convencidos que el futuro de la industria automotriz son los vehículos eléctricos. Renault Argentina es la primera automotriz que trae un vehículo eléctrico a la Argentina”. “Para que tengan una idea de la importancia de los vehículos eléctricos en el mundo, su uso está creciendo anualmente un 75% en algunos mercados como Estados Unidos”, remarcó.Patricio Reig, Manager de Ventas Especiales de Renault Argentina brindó detalles técnicos y comerciales de la unidad. “Los pilares del Kangoo ZE: 100% eléctrico, Confort a bordo y Versatilidad”, sintetizó Reig.Entre otras características la Kangoo ZE, posee una velocidad máxima de 130 kilómetros, baterías de LG 33 Kwh (ión litio) que permite tener una autonomía de 270 kms. El utilitario eléctrico está equipado con Caja Automática, Sistema Regenerativo de Frenado y Dirección Electro Hidráulica. La carga total de la batería se realiza en 6 horas. Una hora de carga equivale a 35 km.Los beneficios económicos son muchos, entre ellos, no posee fluídos, aceites y combustible, no posee filtros de aire, aceite y combustible, posee menos piezas móviles, sin bujías ni correas de distribución. En síntesis, en 120.000 km, equivalentes a dos años y medio, 500.000 pesos de ahorro.En el evento, el Gobierno de Pergamino estuvo representado por su Intendente, Javier Martínez, el Secretario de Modernización Luca Mariano Aguirre y el secretario de Obras Públicas José Salauatti. Javier Martínez destacó la acción de Pergamino Automotores en ser pioneros de vehículos eléctricos en la región. “Entiendo que el estado tiene que estar presente en estas cosas que suceden porque el estado también se involucra, los vehículos eléctricos tienen que ver con el medio ambiente, y el medio ambiente tiene que ver con la salud de nuestra población”, remarcó Martínez.El evento tuvo su interés en la región, estuvieron presente miembros de APEBA, la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires y Norberto Oscar Trotta, Presidente de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Salto.Luego del destape de la nueva Kangoo ZE, los presentes fueron privilegiados en probar la unidad eléctrica, como así también testear el Twizy, el pequeño, simpático y cómodo vehículo eléctrico con sello Renault.La síntesis de la jornada la dio un tester del público que se animó a probar la Kangoo ZE, quien al bajar de la unidad 100% eléctrica manifestó sonriente a Pergamino Virtual: “Una sensación de mucho silencio”. “Muy insonora, muy linda, muy cómoda”. “Dimos una vueltita muy corta, pero el silencio te llama la atención porque no escuchás nada, es todo raro”. “Ojalá podamos tener todos este tipo de vehículos ahora”, finalizó.