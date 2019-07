Juani Canela volvió al TS1800

Pero la final no fue impedimento para alcanzar el podio, porque con estupendas maniobras de sobrepaso, Canela ascendió en el clasificador hasta quedar segundo y así levantar una copa con su gente, como en la época del campeonato, siendo un aperitivo para lo que será la próxima carrera de Turismo Nacional, donde espera ser protagonista también.



“Sabíamos que el potencial estaba, pero en la última vuelta de la serie un toque me perjudicó a mí y por eso largamos desde atrás. Sabíamos que el auto estaba para podio, y que sin involucrarnos en roces lo íbamos a lograr. Tuvimos que cuidar la goma trasera derecha, porque en los frenajes buscaba bloquearse pero funcionó todo bien”, expresó el rafaelino antes de destapar el champán.



Y añadió: “Agradezco al EM Racing, Sebastián Sábolo que me llamó y no dudaron en confiarme el auto, a Germán Loretán por la atención, al ‘Guri’ Della Santina, Fabián Boscarol por el motor, y a toda la familia Sábolo. Volvimos y de la mejor forma”.



Por otro lado, no habrá mucho descanso porque en dos semanas se correrá el TN en San Luis, y al respecto señaló: “Ya pensaremos en San Luis con el TN, trataremos de hacer las cosas de la mejor forma posible para cambiar la mala racha. Cambió acá con el TS1800 y esperamos que los resultados en San Luis también sean positivos”.



Juani Canela ahora aguarda por la sexta fecha de la Clase 2, que será el fin de semana del 12, 13 y 14 de julio en el autódromo ‘Rosendo Hernández’ de San Luis junto al equipo JCB Motor Sport.









