LDDS 2019, Promocional B, así quedaron los cruces de play off

FECHA N° 7 (ULTIMA FASE REGULAR) - RONDA 2
ASI QUEDARON LOS CRUICES DE PLAY OFF:
1° DIVISION - DIRECTO A SEMIFINALES:
INDEPENDIENTE SARGENTO CABRAL (1°)
CLUB CORONEL DOMINGUEZ (2°)
CUARTOS DE FINAL (PARTIDOS DE IDA):
URANGA FBC vs ESTRELLA DEL SUR
C.A. PUERTO BELGRANO vs NUEVO ALBERDI
2° DIVISION - DIRECTO A SEMIFINALES:
NUEVO ALBERDI DE FIRMAT (1°)
URANGA FOOT BALL CLUB (2°)
CUARTOS DE FINAL (PARTIDOS DE IDA):
ESTRELLA / PUERTO BELGRANO vs INDEPENDIENTE SGTO CABRAL
CORONEL DOMINGUEZ vs CSD 2 DE JUNIO
PARTIDO DESEMPATE EN 2° DIVISION:
ESTRELLA DEL SUR (ACEBAL) y C.A. PUERTO BELGRANO (PUEBLO MUÑOZ) TERMINARON IGUALADOS EN EL SEXTO LUGAR DE LA TABLA GENERAL (SIN IMPORTAR LA DIFERENCIA DE GOL) Y DEBERAN JUGAR UN ENCUENTRO DESQUITE EN CANCHA NEUTRAL PARA DETERMINAR EL ULTIMO CLASIFICADO A LOS PLAYOFF
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