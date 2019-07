LDDS 2019, Promocional B, así quedaron los cruces de play off

Fuente:

LDDS 2019 - TORNEO PROMOCIONAL "B"FECHA N° 7 (ULTIMA FASE REGULAR) - RONDA 2ASI QUEDARON LOS CRUICES DE PLAY OFF:1° DIVISION - DIRECTO A SEMIFINALES:INDEPENDIENTE SARGENTO CABRAL (1°)CLUB CORONEL DOMINGUEZ (2°)CUARTOS DE FINAL (PARTIDOS DE IDA):URANGA FBC vs ESTRELLA DEL SURC.A. PUERTO BELGRANO vs NUEVO ALBERDI2° DIVISION - DIRECTO A SEMIFINALES:NUEVO ALBERDI DE FIRMAT (1°)URANGA FOOT BALL CLUB (2°)CUARTOS DE FINAL (PARTIDOS DE IDA):ESTRELLA / PUERTO BELGRANO vs INDEPENDIENTE SGTO CABRALCORONEL DOMINGUEZ vs CSD 2 DE JUNIOPARTIDO DESEMPATE EN 2° DIVISION:ESTRELLA DEL SUR (ACEBAL) y C.A. PUERTO BELGRANO (PUEBLO MUÑOZ) TERMINARON IGUALADOS EN EL SEXTO LUGAR DE LA TABLA GENERAL (SIN IMPORTAR LA DIFERENCIA DE GOL) Y DEBERAN JUGAR UN ENCUENTRO DESQUITE EN CANCHA NEUTRAL PARA DETERMINAR EL ULTIMO CLASIFICADO A LOS PLAYOFF