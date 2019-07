Manuel Ocampo, 24 familias recibieron lote para construir su casa

Luego se refirió al sistema solidario que implica el Programa Solares y detalló: “Con el aporte de ustedes, que van a ir pagando sus lotes a través de las cuotas convenidas, vamos a poder seguir comprando otros lotes”



También hizo mención a la importancia del rol del Estado en este tipo de políticas y reconoció que “faltan muchas cosas, pero se ha hecho mucho para que hoy el vecino esté mejor”



BENEFICIARIOS



Amarilla Víctor; Baertisch Abel; Ballul Juan; Becerra Natalia; Bonet Ariel; Cabral Evangelina; Carlich Carlos; Castañarez Lazaro; Castañarez Renzo; Centurión Mirian; Cisnero Pedro; Contrera Edgardo; Gugino Eugenio; Herro Liliana; Marian Alejandra Andrea; Pineiro Martin; Pereira Valeria; Rafael Graciela; Ramos Evangelina; Rueda Veronica; Sarria Mirta Catalina; Spilimbergo Silvana; Tealdi Cristian; Torcigliani Natalia.





Fuente: portalregional.com.ar









El acto llevado a cabo el 1 de julio por la mañana, contó con la presencia del intendente del Partido de Pergamino Javier Martínez; el secretario de Tierras, vivienda y Obra Pública Social Juan Manuel Batallanez; el subsecretario de Asuntos Rurales Aníbal Figueiras; el delegado de Manuel Ocampo, Claudio López; beneficiarios y vecinos de la comunidad.Reunidos en el Salón de la Cooperativa de Alfonzo, 24 familias de la localidad de Manuel Ocampo recibieron un lote para poder construir su casa, en el marco del Programa Solares.El Delegado se mostró feliz por este hecho y demostró en su discurso la satisfacción que tanto él como el pueblo sintieron que se llevara a cabo esta acción por parte del municipio.“Quiero destacar que pasaron otros gobiernos y no tuvimos estas acciones. Y a esto hay que resaltarlo”, dijo Claudio López.En esta misma línea, Juan Manuel Batallanez señaló: “Con Claudio no estábamos en el mismo espacio político, y me preguntó si igual íbamos a poder trabajar. Le dije que sí, que eso no era un impedimento. Hoy estamos trabajando con todos los delegados, pero Claudio fue uno de los precursores. Eso quiero reconocerlo, porque Ocampo es el pueblo donde más terrenos se han entregado”El funcionario también destacó el estímulo y el empuje del Intendente por incentivar a todo el equipo del Ejecutivo en apostar a este Programa y potenciarlo.“Pergamino es uno de los pocos municipios donde hay una política de generación de suelo urbano. Esto es destacado a nivel provincial”, resaltó.LO IMPORTANTE ES EL VECINOPara finalizar, el Intendente le agradeció al Delegado y a su equipo de trabajo por los logros alcanzados y puntualizó: “Tenemos que saber que lo importante es el vecino y para ellos tenemos que trabajar”