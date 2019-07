Nicolás Pontoni estará presente en la cuarta fecha del Turismo Agrupado 1600

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASVolverá donde ya sabe ganarNicolás Pontoni estará presente en la cuarta fecha del Turismo Agrupado 1600, con su Volkswagen GolPeleando la punta del campeonato, Nicolás Pontoni aguarda ser protagonista en la cuarta fecha del Turismo Agrupado 1600, que será este fin de semana en el autódromo ‘Juan Oria’ de Marcos Juárez. La primera fecha se llevó a cabo allí, donde el villagalvense se anotó su primera victoria.Estando a apenas dos puntos de volver a quedar como puntero en el certamen, Pontoni no se desespera y confía en su gran equipo liderado por su padre Adrián y Diego Signorelli, sumado al motor que le prepara Wilson Cerminato y a su equipo. Nico ya ganó en Marcos Juárez y se tiene fe para repetir.“Para este martes programamos ir al rolo, y de cara al fin de semana tenemos buenas expectativas. Marcos Juárez es un circuito que siempre nos cayó bien. Vamos a girar el viernes y tratar de estar en los tiempos de punta, pero sin que se nos caiga nada”, comentó primera mente Nico Pontoni.Y agregó: “Estamos siempre laburando, buscando todos los detalles para mejorar, y la vez con la cabeza fría pensando en sumar puntos. Vamos a tener que estar muy organizados en el equipo con Diego Signorelli, y vamos a ayudar entre todos”.Finalmente, el joven que representa a Villa Gobernador Gálvez señaló: “Quiero agradecerle a Wilson Cerminato por el gran motor que me está entregando, a los sponsors, a los chicos del equipo que me dan una mano terrible, a toda la gente que me apoya o me manda un mensaje antes de cada carrera, y principalmente a mi viejo que es el que piensa todo el día en cómo mejorar, y el que formó este gran grupo humano”.Cronograma:Viernes: 12.00 (Pruebas comunitarias)Sábado: 10.30 y 12.30 (Entrenamientos); 14.30 (Clasificación)Domingo: 9.00 (Series); 13.00 (Final)