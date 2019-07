Nicolás Pontoni sufrió para obtener su segundo triunfo en Marcos Juárez, y festejó a lo grande

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASGanó para volver a lo más altoNicolás Pontoni sufrió para obtener su segundo triunfo en Marcos Juárez, y festejó a lo grandeEl villagalvense Nicolás Pontoni retomó la senda victoriosa en Marcos Juárez, y quedó otra vez como puntero del campeonato de Turismo Agrupado 1600. En una competencia no apta para cardíacos, el final fue intenso y con un toque incluido, del cual zafó y pudo subir a lo más alto del podio.Iniciando muy bien en los entrenamientos con el mejor registro, luego se mantuvo en una ardua pelea por ser el poleman. En clasificación se metió segundo, y eso le permitió largar adelante en la segunda serie del domingo, sabiendo que estar en esas colocaciones lo dejaría líder del campeonato.La batería en la fría mañana dominical, fue muy buena en lo personal porque no dejó que nadie lo amedrentara, pero el ingreso del auto de seguridad lo condenó a que fuera la serie más lenta y tuvo que partir segundo en la final.Con una excelente largada, Nico quedó primero y aprovechó un toque a su rival más fuerte, Danilo D’Angelo, para hacer una buena diferencia. Luego fue Patricio Pierobón quien amenazó con derrotarlo sobre el final, pero lo tocó y casi le hace perder todo. Fue un final impresionante, con Pontoni ganando por segunda vez en la categoría.“Fue un fin de semana impresionante para nosotros, y hoy se cumple un año de que nos sumamos a la categoría y hace pocos días se cumplió un aniversario más de la partida de Gianni Mogliani, quien nos ayuda desde el cielo”, manifestó Pontoni, emocionado por la tremenda victoria.Y comentó: “Tuvimos un fin de semana muy bueno y la carrera fue tremenda. Al principio aproveché que se tocaron atrás para escaparme, pero no tenía el mejor ritmo y ya corría más con el freno, porque se me vino Pierobón. Después él me desacomodó para intentar pasarme y en la última vuelta, nos tocamos y por suerte pude seguir en la pista y ganamos”.Finalmente, el de Villa Gobernador Gálvez expresó: “Agradezco esto a todo mi sponsors principalmente por ayudarnos en este momento, a mi viejo, mi familia, mi novia, a Diego Signorelli porque es quien nos guía en el auto, a Wilson Cerminato por lo que trabaja en el motor y a los chicos que me acompañan en cada carrera”.La próxima fecha será el fin de semana del 28 de julio en Rosario, tradicional escenario de la categoría pero que en esta oportunidad afrontará un trazado renovado de cuatro mil metros.