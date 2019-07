Luego fue superado por Juan Ignacio Canela, y faltando una vuelta y media, con el cuarto lejos, no parecían existir impedimentos para ir al podio. Pero la mala suerte como en Paraná reapareció y se rompió una masa trasera y se quedó en tres ruedas, dejando la carrera en boxes. En puestos finalizó noveno, con la obvia amargura por no poder cristalizar el merecido podio.



Resumiendo lo acontecido, Santiago detalló: “Si bien el sábado tuvimos unos inconvenientes con los frenos delanteros, a la noche se trabajó y se solucionó todo. Ya en la serie se logró tener un buen ritmo y terminamos terceros. Luego cambiamos la alineación para la final y apostamos a que el auto sea más ligero y la verdad rescatamos que se consiguió. “Después vino la rotura de la masa trasera izquierda y con toda la bronca nos quedamos sin nada”.



De todos modos, no hay descanso porque se trabaja pensando en la próxima: “En frío estamos tranquilos que tanto el motor como el chasis están muy competitivos. Vamos a todo para San Nicolás, el auto ya se desarmó íntegro y se va a hacer una revisión entera. No nos puede pasar más nada”.



La próxima fecha será el fin de semana del 21 de julio en San Nicolás, escenario nuevo para la categoría.









CAR SHOW SANTAFESINO
A una vuelta y media del podio
Santiago Trípodi se destacó en Rafaela este domingo, pero se quedó con las manos vacías al romperse una rueda a poco del final