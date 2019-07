Ulises Lecussan tuvo varios percances con los neumáticos en Marcos Juárez

La próxima fecha será el fin de semana del 28 de julio en Rosario, tradicional escenario de la categoría pero que en esta oportunidad afrontará un trazado renovado de cuatro mil metros.









El piloto de Alvear, Ulises Lecussan, no tuvo fortuna en la cuarta cita de la temporada de Turismo Agrupado 1600. A lo largo de todo el fin de semana padeció roturas de neumáticos en un circuito donde ese factor es crítico.El sábado de Lecussan no fue del todo positivo, porque si bien mostró tener potencial, no alcanzó a redondear la vuelta ideal para meterse de lleno entre los diez mejores. De todos modos quedó 13º, con buenas chances de remontar en la serie.Ya el domingo pudo progresar pero otra rotura lo frenó, y comenzando al fondo del pelotón, la final lo vio ganar muchos lugares hasta que otra vez el caucho no aguantó y lo obligó a retrasarse, finalizando 16º.“El viernes fuimos a probar, llegamos con el tiempo para salir a una tanda y dentro de todo estábamos girando en tiempos de mitad de pelotón. El sábado en las pruebas estábamos octavos y en clasificación bajamos un segundo pero quedamos 13º. Pensé que íbamos a estar más adelante pero giraron muy rápido los otros pilotos”, relató Ulises.Y agregó: “Largué 7º la serie, venía peleando y se me reventó una goma en el intento de pasar a uno, se destalonó. En la final partí al fondo ya que no terminé la serie y llegué a estar entre los diez primeros, pero tuvimos la mala suerte que romper otra cubierta”.Acompañan a Ulises Lecussan: Nicasia Moda & Estilo, Tecnovidrio, Gomería Alvear, LGA Limpieza, Fundalve, y su padre Arístides.