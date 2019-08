Ariel Rotondo: "Venció a la deserción escolar y ahora innova en educación"

"Venció a la deserción escolar y ahora innova en educación"

Ariel Rotondo abandonó el secundario, se volvió mecánico y luego retomó sus estudios hasta convertirse en director del Instituto Superior Estrada donde modificaron el sistema de aprendizaje.

Ariel Rotondo abandonó el secundario cuando tenía 17 años en 1985 para entrar a trabajar a un taller mecánico, retomó sus estudios en 1998 y actualmente se desempeña como director de una escuela de Santa Teresa -una localidad de 3.000 habitantes a 55 kilómetros de Rosario- donde innova con un sistema que evita la deserción.

"Yo trabajaba con mi viejo de mecánico arreglando autos y pensando que ese era mi trabajo y mi profesión. Nunca imaginé que por tener una computadora en mi casa me iba a cambiar".

Rotondo era una de las dos personas del pueblo que tenía una computadora en su casa. "Iban los bomberos para imprimir material, algunas instituciones del pueblo y uno siempre estuvo motivado a cooperar con la comunidad, y a través de esa computadora me hice famoso", relató.

"Me desarrollé solo en la computación hasta que llegué a un interés de la directora primaria que me ayudó a terminar mi formación", planteó.

De este modo Rotondo regresó al colegio, terminó el secundario y encontró su vocación. "Me anoté en un profesorado de primaria en una localidad cercana, pero por alguna circunstancia se me complicaron las cosas y me anoté en un terciario de administración de empresas e inmediatamente comencé mi capacitación pedagógica", resumió.

Tras atravesar este camino llegó al Instituto Superior Estrada (ISE), cuyo sistema de educación escapa de lo convencional, con resultados asombrosos y esperanzadores en la formación de los jóvenes.

No hay aulas con bancos alineados sino mesas como si fuera un bar, no hay asignaturas únicas sino de manera transversal donde se comparten distintas disciplinas, tampoco hay calificación de los alumnos de manera tradicional, pero los resultados sorprenden.

"No sabemos cómo lo logramos. Lo empezamos a pensar en 2010 y cuando comenzamos a aplicarlo, en 2015, nunca imaginamos que íbamos a tener resultados tan sorprendentes para nosotros y tan inmediatos", valoró.

"Esto de darle protagonismo a los adolescentes creo que fue una clave", destacó.

"En el transcurso de los años fuimos ajustando, hicimos planes de tres años y fuimos solapando estos planes de trabajo hasta llegar hoy a tener un modelo propio, donde las características son estas", enumeró.

Rotondo dice que lograron modificar este sistema de aprendizaje y motivar a los estudiantes al escucharlos, ver sus necesidades, haciendo foco en ellos.

"La escuela la que está desfasada no son los adolescentes los desfasados. Es la escuela la que vive una realidad que no existe", planteó.

"Estuvimos trabajando y analizando cada día dándole lugar a los chicos que participan de las reuniones de los docentes, las decisiones son tomadas de manera consensuada y adquieren un nivel de autonomía mucho mayor", señaló.

En este nuevo sistema los estudiantes se autoevalúan y según explicó Rotondo "es un proceso centrado en ver qué logro obtuve yo, qué logro obtuvo el otro y esto todo con el aval del docente en el equipo de trabajo".

"El tema de la evaluación fue el que más nos sorprendió. Esta etapa fue implementada este año y nos sorprendió la facilidad con la que -obviamente no todos- la aceptaron", reflexionó.

"Nosotros hace cinco años que no tenemos problemas de conducta, todo lo contrario. Tenemos espacios donde participan en talleres de fotografía, teatro, química y eso hace que la convivencia sea más fluida y puedan conocerse", enfatizó.

Por último aseguró que en los últimos cinco años tuvieron apenas dos abandonos. "Nuestro pueblo tenía una realidad donde la mitad de los chicos que salían de la primaria no ingresaban a la secundaria y no sólo logramos aumentar el ingreso sino asegurar el egreso", remarco.

"La educación está hecha de experiencias", concluyó.