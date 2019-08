Juntos por el Cambio denunció “robo y destrucción de boletas en Rosario”

Fuente: rosario3.com

El concejal Cardozo aseguró que en el centro y macrocentro fue “sistemática” la sustracción de papeletas del oficialismo nacional. Para el socialista Ghirardi la elección fue "normal".Juntos por el Cambio denunció este domingo pasadas las 18 que en las escuelas del centro y macrocentro hubo un “robo y destrucción de boletas durante toda la jornada”.El concejal Charly Cardozo dijo a Radio 2 que el ataque contra las papeletas de Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto fue “sistemático” y “desgastante” para los fiscales del oficialismo nacional.“Hubo robo, destrucción y ocultamiento de boletas durante toda la jornada de hoy. La gente fue muy inteligente y el votante fue saliendo y diciendo que faltaban boletas. Hay una educación cívica importante”, agregó.El edil del PRO dijo que “en los barrios también (se vio este problema) pero fue muy fuerte en el centro, de la 1ª sección a la 9ª”. Aseguró que en “los alrededores de las escuelas, en los cestos de basura estaban las boletas tiradas”.Cardozo afirmó, en ese contexto, que el sistema de “boleta papel no va más, tenemos que avanzar a nivel nacional con la boleta única si el voto electrónico no convence”.En cambio, el socialista Horacio Ghirardi calificó al domingo como “un día de comicio normal” en el que “salvo por problemas al inicio por la conformación de mesas”, no hubo mayores problemas.Ghirardi dijo a Radio 2 que la participación superó el 70 por ciento de los sufragios y que hubo corte de boleta a favor de la la lista de diputados que lidera Enrique Estévez (es decir, en contra de las aspiraciones de Roberto Lavagna por Consenso Federal).Desde el Normal 1, el periodista Juan Cruz Funes señaló que las autoridades de mesa contaban los votos y que allí no hubo denuncias por faltantes de boletas.