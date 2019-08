Paso a paso: los boca de urna dan ventaja amplia a Alberto Fernández sobre Macri

Fuente: rosario3.com





Desde el oficialismo admiten que el kirchnerismo está arriba, pero sostienen que se puede revertir en octubre. "Dos tercios de la Argentina le dijeron que no al gobierno", replicaron desde el PJ. Se confirma la polarización.Los locales de votación cerraron a las 18 y empezaba el escrutinio de las Paso en los locales electorales de todo el país. Después de las 21 se conocerán los primeros datos oficiales. Durante todo el día circularon encuestas en boca de urna que le dan una mayoría amplia a la fórmula Fernández-Fernández, del Frente Todos, sobre Macri-Pichetto. Desde Juntos por el Cambio, en tanto, admitían que Fernández está arriba, pero estimaban que por no más de cinco puntos, diferencia que consideraban remontable en octubre.Dirigentes del oficialismo, como Elisa Carrió, ya se atajaron advirtiendo que lo importante es lo que pase en octubre y no hoy. En tanto, desde el bunker del Frente Todos en Buenos Aires, Santiago Cafiero sostuvo que "dos tercios de la Argentina le ha dicho que no al gobierno".En Santa Fe la diferencia a favor de los Fernández, siempre según las encuestas en boca de urna, sería importante.El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, informó pasadas las 18 que había votado cerca del 75 por ciento del padrón, un número importante para las internas abiertas.Además de elegir los candidatos a presidente y vice que competirán en las generales de octubre, se renueva parte del Congreso y en Santa Fe se disputan diez bancas para diputados nacionales. Desde los diferentes sectores destacaron que los comicios se desarrollaron "con normalidad", algo que refrendó el ministro Frigerio. Las elecciones en que se definan esos cargos serán en octubre.El secretario de Actuación Electoral, Bastián Schimmel, informó que "es habitual que sobre e mediodía pase la mayoría de los electores" por las urnas. Antes de las 14, la participación relevada era del 36,5%. En total había 33.841.837 ciudadanos habilitados para ir a las urnas.El presidente Mauricio Macri busca la reelección desde Juntos por el Cambio. El oficialismo no sólo modificó el nombre de su espacio, también incorporó como candidato a vice al senador peronista Miguel Angel Pichetto.En la vereda de enfrente, la unión del kichnerismo con el Frente Renovador de Sergio Massa y otras expresiones del PJ y la centro izquierda conformaron el Frente de Todos, que tiene en su fórmula a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner.El ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se presentan como precandidato a presidente y vice, respectivamente, por el espacio Consenso Federal.También compiten el economista José Luis Espert (Frente Despertar), el dirigente de izquierda Nicolás Del Caño (el FIT Unidad), Manuela Castañeira (Nuevo MAS), Juan José Gómez Centurión (NOS), Alejandro Biondini (Frente Patriota), Juan Romero Feris (Partido Autonomista Nacional) y Raúl Humberto Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal).Como no hay internas en los diez espacios que se presentan en la categoría a presidente, el principal interés de las Paso radica en ver qué fuerza se impone, cuánta es la diferencia entre primero y segundo y qué tan cerca queda de ganar en la primera vuelta (es decir, por diferencia de diez puntos o por llegar al 45 por ciento de los sufragios -sin calcular voto en blanco en ese caso-).No menor será en ese análisis identificar si existe una tercera fuerza con peso real o si por el contrario el camino hacia octubre estará marcado por una mayor polarización a la que ya caracterizó la campaña previa a estas Paso. El tercer punto atendible es cuántas fuerzas superan el piso del 1,5 por ciento de los votos y de esa manera se ganan un lugar en la grilla de octubre.Cargos legislativos y gobernadoresEn las Paso de este domingo también se eligen los candidatos a renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación: 130 bancas en todo el país con un mandato de 4 años. Santa Fe pondrá en juego diez lugares.Ocho provincias eligen además 24 senadores nacionales, tres cada una. Se trata de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ver mapa nacional.Por otro lado, hay cuatro elecciones provinciales para gobernador. Ciudad y provincia de Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz (en este caso se trata de internas). La madre de las batallas, como suele decirse, tiene dirección en provincia de Buenos Aires donde el oficialismo se juega parte de su suerte en la puja entre María Eugenia Vida (que busca reelegir) y Axel Kicillof, del Frente de Todos.