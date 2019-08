Precandidatos cerraron campaña rumbo a las Paso: este viernes arranca la veda

Fuente: rosario3.com

El domingo 11 de agosto se desarrollarán en todo el país las primarias abiertas de la elección presidencial. Los postulantes de los principales frentes políticos realizaron este jueves a la noche los últimos actos antes del inicio de la veda.Los candidatos y candidatas de los principales frentes políticos cerraron campaña este jueves a la noche y realizaban las últimas acciones de cara a las elecciones primarias del domingo próximo.En tanto, este viernes a las 8 de la mañana comenzará la veda electoral. Los medios de comunicación ya no podrán difundir encuestas y sondeos de opinión o pronósticos sobre los resultados de las Paso del 11 de agosto. Los candidatos y partidos, por su parte, no podrán realizar más acciones proselitistas.Los últimos actosMauricio Macri, que va por su reelección, cerró la campaña electoral para las Paso del domingo en el Centro Asturiano del partido bonaerense de Vicente López."Este domingo es muy importante. Se definen muchas cosas porque esta incertidumbre nos hace daño. Se define si seguimos hacia el futuro y volvemos al pasado. Se define si seguimos dando batalla al narcotráfico, a las mafias y a la corrupción", aseguró el presidente en un acto similar al desarrollado el lunes pasado en Rosario En el centro del escenario tipo 360° grados, Macri insistió en afirmar que el 11 de agosto "se define si seguimos integrándonos al mundo y cobrando vitalidad o volvemos a darle la espalda, se define si respetamos al que piensa distinto".Entre los presentes se ubicaron el senador y precandidato a vice presidente Miguel Pichetto; la primera dama, Juliana Awada; los gabinetes de Nación y de provincia de Buenos Aires.Cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires. #YoVotoMM

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió a los cordobeses que "olviden las rencillas que han pasado y que miremos para adelante porque necesitamos que Córdoba también sea el motor del cambio", en su discurso durante el acto de cierre de la campaña en el estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba."Les propongo a todos los cordobeses que piensen cómo estaban en 2015,hace cuatro años atrás", dijo Alberto Fernández, quien prometió: "Vamos a darle a Córdoba el lugar que se merece y vamos a hacer el país federal que todos soñamos, con Córdoba de pie".A días de realizarse las elecciones primarias, el compañero de fórmula de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner remarcó: "Les pido a los cordobeses que me acompañen el domingo".En el inicio del acto, Fernández consideró que "Córdoba no es una provincia más" al mismo tiempo que señaló: "Me es muy grato estar aquí. Tenemos que trabajar para construir un país integrado con Córdoba porque es impensado que la Argentina pueda crecer sin que todas las provincias estén integradas", destacó.El precandidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerró su campaña electoral con vistas a las Paso del domingo en un acto en la provincia de Buenos Aires, donde dijo: "No a los malos de antes ni a los malos de ahora que han decepcionado al pueblo argentino" y ratificó su decisión de "formar un gobierno de unión nacional".El economista estuvo acompañado por el precandidato a vicepresidente y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y los principales dirigentes del sector en el escenario, en el marco del acto que se hizo en el Centro de Exposición Miguelete, ubicado en el partido bonaerense de San Martín, en el que hubo siete oradores y se extendió más de una hora."Estamos acá para ratificar plenamente nuestra propuesta inicial: sí al diálogo, a la búsqueda de consensos, a la decisión de formar un gobierno de unidad nacional. No a los malos de antes ni a los de ahora que han decepcionado al pueblo argentino", manifestó Lavagna.En el acto hablaron los precandidatos a gobernador de Mendoza y Buenos Aires y el socialista Miguel Lifschitz. También fue parte de los expositores el precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey.Luego del acto, Roberto Lavagna habló con Telenoche Rosario:El precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, realizó su última actividad de campaña con un encuentro con sus seguidores detrás de la Casa Rosada.Durante el encuentro, al que asistieron unos cincuenta seguidores de Espert y buena parte de los candidatos del espacio en la ciudad de Buenos Aires, se realizó una suelta de globos de color amarillo con la letra M y otro negros con la letra K al grito de "chau a la vieja política".Cierre de la IzquierdaEl precandidato presidencial por el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, afirmó que el voto a esa coalición en las Paso del domingo representa "una expresión" de quienes "no se resignan a pagar una crisis" no generada por los trabajadores."Hicimos una campaña a pulmón, con el esfuerzo y la participación de nuestros militantes en cada lugar de trabajo, de lucha y estudio. Con ese espíritu recorrimos todas las provincias y así llegamos a las Paso", señaló Del Caño.En Rosario, el Frente de Izquierda Unidad cerró campaña con un acto frente a la Bolsa de Comercio: La precandidata presidencial del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, aseguró que la polarización entre el kirchnerismo y el macrismo "no es real" y se manifestó confiada en superar en las Paso "el techo" del 1,5 por ciento de los votos para poder participar en las elecciones generales de octubre."En nuestras recorridas por el país percibimos que la hiperpolarización de la que se habla entre (Mauricio) Macri y (Alberto) Fernández no es real. En amplios sectores de la sociedad hay mucho interés por lo que tenemos para decir desde la izquierda", señaló Castañeira al encabezar el cierre de campaña del Nuevo MAS en el centro porteño.La última actividad proselitista de este espacio antes del inicio de la veda electoral incluyó una caravana que comenzó en Callao y Corrientes concluyó cerca del Obelisco.Con pastoresLos integrantes de la fórmula presidencial del Frente NOS, Juan JoséGómez Centurión y Cynthia Hotton, cerraron la campaña electoral de este espacio de cara a las Paso con "un acto en favor de las dos vidas" en el teatro Metropolitan, en el que los precandidatos recibieron el apoyo de pastores evangélicos.Asimismo, el Frente NOS realizó también una marcha frente al Congreso Nacional, al celebrarse el primer año del rechazo de la legalización del aborto en la Argentina, según confirmaron fuentes de ese espacio.