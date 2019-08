Ulises Lecussan logró ganar la carrera de invitados, con Maxi Fontana

Por su parto, Bozzo manifestó: “Este fin de semana fue mi último dentro del automovilismo como piloto, luego de haber corrido en distintas divisionales de las Categorías Agrupadas Federadas. Agradezco a la categoría, al Bucci Racing por estas carreras con el Gol, a Fabián Ballina, Arístides Lecussan, amigos, los sponsors y mis hijos. También a Gilles Pagani, piloto invitado para este fin de semana. Nuestro Gol ahora está a la venta”.

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASUn triunfo y una despedidaUlises Lecussan logró ganar la carrera de invitados, con Maxi Fontana; Por su parte, Carlos Bozzo se retiró de las pistasEl equipo conformado por Ulises Lecussan y Carlos Bozzo tuvo un fin de semana lleno de emociones en el Turismo Agrupado 1600, que hizo su carrera con pilotos invitados en Paraná. Maximiliano Fontana, como invitado de Lecussan, triunfó, mientras que Bozzo se despidió de las pistas.En la previa a las carreras se vivieron las clasificaciones, donde Lecussan y Fontana se ubicaron cuartos, y Bozzo con Gilles Pagani finalizaron decimocuartos. Con buenas perspectivas, Fontana compitió en la carrera de invitados y la ganó notablemente, mientras que Pagani fue 14º, cayendo a poco del final cuando ganó muchos puestos.La competencia de pilotos titulares, con una pista un tanto húmeda y difícil, Lecussan intentó buscar el podio pero recibió un par de toques y a duras penas llegó noveno, que no es malo, pero partiendo primero quedó con sabor a poco. En tanto que Bozzo no pudo competir por la rotura del motor en la final anterior, en lo que fue un cierre al ciclo como piloto un tanto indeseado.Tras la carrera, Lecussan manifestó: “El viernes no nos sentíamos conformes, pero el sábado retocamos cosas en el auto y Maxi Fontana se destacó metiendo un buen tiempo en clasificación y quedamos quintos en la general. Luego en la final de invitados, Maxi se destacó y demostró toda su calidad al volante poniendo el auto en la punta. Fue una carrera muy emocionante para todo el equipo, mi familia y la suya. Aprovecho para agradecerle por aceptar la invitación y por habernos hecho pasar un fin de semana de diez”.Y completó: “En mi final largué primero pero se me hizo difícil sostenerme, quedé tercero pero después me tocaron y quedé muy retrasado. Pude avanzar unas posiciones pero otra vez me pegaron de atrás y quedé relegado nuevamente. En las últimas vueltas el auto acusó una falla en un sector determinado, pero bueno, llegamos novenos que no fue malo por lo que sufrimos en la carrera. Pudimos haber terminado más adelante”.