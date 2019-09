Alarma por la fuerte bajante del río en todo el litoral

Fuente: elsurdiario.com.ar

Desde hace varias semanas el río Paraná sufre una bajante permanente de sus aguas que ya provocó la varadura de algunos buques e impide que otros puedan operar con normalidad, generando un grave perjuicio al comercio. También se ve afectado el deporte náutico y la navegación recreativa.El bajo caudal del río está generando graves inconvenientes para la navegación comercial.La extrema bajante del río Paraná está generando inconvenientes de todo tipo en la navegación, entre ellos varaduras de buques en distintos tramos, la más cercana se registró a la altura de Arroyo Seco. Asimismo el jefe de la Prefectura Naval, prefecto Julio Javier Aquino, alertó a quienes practican actividades náuticas recreativas o comerciales a extremar las medidas de precaución ya que debido al escaso caudal pueden ocurrir colisiones con objetos semienterrados o bancos de arena.La bajante “es una situación que se viene dando desde hace varias semanas, es algo que nos sorprende a todos. La última que se registró, como una bajante importante, fue en diciembre del 2010, donde el hidrómetro local daba 1,46 metros. Al día de ayer el hidrómetro local marcaba 1,52 metros y se encontraba estacionado, luego de subir a 1,53 el sábado y bajar un centímetro el domingo.“Las tendencias siguen, y si uno simplemente mira el río, ve lo bajo que está, los buques que se encuentran fondeados, y lo que esta bajante también ocasiona es que haya buques varados que impiden que los buques de grandes portes puedan navegar por el canal principal”, agregó. Uno de los transportes se encontraba detenido a la altura de Arroyo Seco pero finalmente, luego de varios días de trabajo con tres remolcadores el sábado pudo “zafar varadura” y de esta manera se liberó el canal principal.Otro de los inconvenientes que los buques cargueros, especialmente los que transportan cereal, “no puedan salir de las radas, hoy por hoy tenemos en Villa Constitución, cuatro buques fondeados en nuestra rada, más uno, que se puede apreciar desde esta Prefectura, que se encuentra en el km 377, y que tuvo que fondear de emergencia dentro del canal principal”, detalló Aquino.Consejos“Esta bajante no sólo que preocupa al comercio, sino que preocupa a los navegantes, a los nautas que van a pasar el fin de semana a la isla, a navegar, porque los bancos de arena, los troncos y demás elementos que perjudican a la navegación están a la vista, y las personas que no conocen el río deben tener precaución”, advirtió Aquino. Al respecto aconsejó en estas circunstancias “no navegar de noche, hacer una navegación tranquila, regulando la velocidad, a los efectos que esos bancos de arena no los sorprendan”.“El que quiere navegar que lo haga, pero que sepa a dónde va y que aquellos lugares que a veces visitaban, hoy por hoy no lo pueden visitar, o acortar camino por el hecho que tenemos bancos de arena, troncos y algunas otras salientes que obstruyen la navegación o pueden ser peligrosos. Y que naveguen con precaución”, remarcó.Falta de lluviasAquino señaló que las distintas zonas del río Paraná “necesitan de un caudal de agua que provenga, de algún lugar. Nosotros necesitamos que venga del norte, de Brasil también, pero las precipitaciones, durante muchos meses, no se están dando o fueron muy escasas”. Añadió que “como en su momentos tuvimos una crecida importante, hoy tenemos una bajante importante que hace que sea de preocupación para todos”.