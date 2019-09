Macri sobre las Paso: "Estamos convencidos de que la elección no sucedió"





Fuente: rosario3.com

El presidente brindó declaraciones tras un acto en Córdoba, donde se mostró confiado en lograr un buen resultado en los comicios generales del 27 de octubre para llegar a un eventual balotaje. Además, dijo que el FMI debería realizar otro desembolso porque el gobierno cumplió "con todo".El presidente Mauricio Macri se refirió al resultado de las elecciones primarias y confió que está "convencido de que la elección no sucedió" y agregó que el objetivo es lograr un resultado en los comicios generales que lo habilite a participar en un eventual balotaje. Aseguró que el gobierno espera otro desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque consideró que el país cumplió "con todo".El jefe de Estado brindó una conferencia de prensa en Córdoba, donde fue consultado sobre los 5.400 millones de dólares que debería enviar el FMI al país por el crédito stand by. "Esperamos el desembolso porque cumplimos con todo", aseveró.Consultado sobre el resultado de las elecciones primarias, dijo: "Estamos convencidos de que la elección no sucedió. Estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando".