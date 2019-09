Nicolás Pontoni fue sexto en una competencia muy cambiante, pero sigue estando al frente del campeonato

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASBuenos números para el torneoNicolás Pontoni fue sexto en una competencia muy cambiante, pero sigue estando al frente del campeonatoNicolás Pontoni tuvo un fin de semana muy movido pero con saldo positivo en San Nicolás, finalizando sexto en el Turismo Agrupado 1600. Tras reconstruir el Volkswagen Gol, fueron muy competitivos e incluso se estuvo cerca de la victoria. En el campeonato, pudo escaparse algunos puntos más.El viernes en las pruebas libres, Pontoni obtuvo registros extraordinarios y era candidato a la pole o al triunfo. Pero el sábado un amortiguador roto complicó el andar del joven de Villa Gobernador Gálvez, y se arregló para el domingo; de todos modos fue sexto en clasificación. En la serie, Pontoni pudo terminar segundo tras una carrera muy intensa.Para la final, el auto estaba totalmente en nivel ganador, y Nico se sentía con mucha confianza. La carrera fue espectacular, con muchos sobrepasos y cambios de líder, y entre esos líderes estuvo Pontoni, pero el fragor de la lucha lo dejó sexto. Así y todo, estiró distancias en el campeonato, a 10,5 puntos sobre Matías Cantarini, el escolta.“La carrera estaba para cualquiera, y fue muy áspera. Estuvo muy buena y llegué a estar puntero en algún momento de la competencia. Pero para nosotros fue un fin de semana complicado sinceramente. El viernes metíamos unos tiempazos, pero el sábado en las tandas el chasis no andaba muy bien y quedé sexto en clasificación”, adelantó Nico Pontoni.Y completó: “Encontramos un amortiguador roto, lo cambiamos a la noche pero en la serie no se notó mucho la diferencia, seguía sin mejorar. Entonces nos dimos cuenta de que la caja de dirección estaba floja. Volvimos a alinear y largamos terceros. Fue estar peleándola todo el tiempo, pero en unos toques desafortunados quedamos sextos y me empezó a patinar el embrague. Así que decidí terminar ahí ya que mis escoltas en el campeonato ya estaban atrás. Corrí con la calculadora en la cabeza, y pudimos hacer una diferencia en el campeonato. Ahora quedan cuatro fechas”.Apoyan a Nicolás Pontoni: Baterías ROM, Aluminios Catalá, Bramaur Baldosas, Electromecánica Ferrari, Efraín Repuestos, Supermercado Lor-Gil, Carnicería Maxicar, Organización Ércoli La Segunda Seguros, Herramientas 2000, C&M Neumáticos y Servicios, Motor Metal y Vitelli Hermanos.La próxima fecha será el fin de semana del 22 de septiembre en circuito a definir.