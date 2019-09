Ulises Lecussan terminó cuarto en San Nicolás

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASFantástica remontadaUlises Lecussan terminó cuarto en San Nicolás, ganado muchísimas posiciones con su Volkswagen GolUlises Lecussan cumplió una destacada labor dominical en San Nicolás, pasando muchos rivales para terminar cuarto en la sexta fecha del Turismo Agrupado 1600. El volante de Alvear supo acelerar a fondo sin cometer errores y por eso superó tantísimos rivales y llegó cuarto, a un paso del podio principal.Clasificando un tanto lejos, tuvo que largar atrás en la serie. Pero rápidamente, se salió un cable de bujía y perdió rendimiento. Desde el cajón 18, Lecussan avanzó mucho, con resto para hacer una gran carrera. Y así fue, porque Ulises fue dejando atrás contrincantes hasta alcanzar el cuarto puesto, donde no pudo hacer más.“Fue una larga carrera, pero terminamos cuartos y cómodos. Teníamos para más pero bueno, las últimas vueltas me conformé con el cuarto puesto porque ya era como una victoria para mí, y más aún porque veníamos de varias carreras sin terminar y no quise hacer ninguna macana. Agradezco a todo el Bucci Racing porque trabajaron todo el fin de semana, a Fabián Ballina por el motor y a toda mi familia que apoya y hacen fuerza por mí. Este cuarto puesto lo festejamos como una victoria. Necesitábamos una alegría así para cortar con la mala racha que veníamos teniendo”, comentó Lecussan, feliz por el rendimiento y por el resultado también.Acompañan a Ulises Lecussan: Nicasia Moda & Estilo, Tecnovidrio, Gomería Alvear, LGA Limpieza, Fundalve, y su padre Arístides.La próxima fecha será el fin de semana del 22 de septiembre en circuito a definir.