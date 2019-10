Alberto Fernández se reunió con Braian Gallo y se puso la gorra junto con el

Fuente: www.rosario3.com

Alberto Fernández se reunió con Braian Gallo y selló su defensa con una fotoEl presidente electo recibió al joven que fue agredido en las redes sociales por cómo estaba vestido cuando fue fiscal de mesa. El ex jefe de Gabinete hizo de la imagen un mensaje: se puso la gorra con la visera hacia atrás.El presidente electo Alberto Fernández recibió este miércoles al mediodía a Braian Gallo, el joven que fue estigmatizado en redes sociales por cómo estaba vestido cuando se desempeñaba como autoridad de mesa en Moreno, Buenos Aires, en las elecciones del domingo.Brian, quien trabaja en una cooperativa que sanea arroyos y ayuda como voluntario del Club de Fútbol Casa 2000, llegó a las oficinas de la calle México de Fernández acompañado de su mamá y su hija.“El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Braian”, escribió el presidente electo el martes en su cuenta oficial de Twitter.Un día más tarde, el líder del Frente de Todos sumó a su defensa en las redes sociales una foto con Brian. Entre sonrisas, Alberto se puso la gorra del joven con la visera hacia atrás.El militante del Movimiento Evita de 22 años dijo sentirse dolido por la situación y el ciberacoso desatado por una foto suya en ropa deportiva y con gorra detrás de una mesa electoral.“Me dio bronca. En vez de robar yo ayudo a la gente", contó Braian a Radio 2 y agregó: "No por una visera vas a tener un revólver en la cintura o un cuchillo"."Creo que con esto la gente se va a dar cuenta que está mal discriminar o juzgar a la gente sin conocerla. No sé por qué pasa, pero pasa más en los barrios. En Capital la gente anda de traje y corbata; en los barrios bajos te vestís como podés, no como querés. Hoy en día la ropa está cara y preferís comer antes que comprarte unas zapatillas ", expresó en el programa A Diario.