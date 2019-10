Ale Bucci Racing dio todo pero no pudo ser protagonista como acostumbra con sus diferentes pilotos

TURISMO NACIONALAdverso fin de semanaAle Bucci Racing dio todo pero no pudo ser protagonista como acostumbra con sus diferentes pilotosAle Bucci Racing tuvo un paso duro en San Jorge, luchando para alcanzar a sumar puntos valiosos en la décima fecha del Turismo Nacional Clase 2. Si bien se presentaron cuatro autos, siendo todo un logro para la estructura de Villa Gobernador Gálvez, los resultados no acompañaron como se hubiese deseado.Tanto el viernes como el sábado no se pudo aprovechar la clasificación como se deseaba, y se apostó a mejorar en carrera. En la primera serie, Ian Reutemann llegó noveno y Gabriel Scordia 18º, mientras que en la segunda, Nicolás Posco remontó hasta el lugar número diez, y Juan Ignacio Canela finalizó 14º.El domingo, esperando mejorar en la final, hubo avances pero el circuito es de los más trabados del calendario y ganar posiciones no es algo fácil, mucho menos en los puestos de mitad de pelotón hacia adelante. Con mucho esmero, los cuatro autos ganaron posiciones en pista.Nico Posco llegó 12º, manteniendo chances de ser campeón nuevamente, pero no será tarea fácil y ya no depende solamente de él. Juani Canela y Gabriel Scordia también vieron la bandera a cuadros pero más retrasados, mientras que en un muy buen debut, Ian Reutemann estaba para terminar entre los mejores diez pero luego quedó a pie.La próxima fecha será el fin de semana del 17 de noviembre en Rosario, evento más cercano del año al taller de Villa Gobernador Gálvez.