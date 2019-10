El cupo laboral travesti-trans, más cerca de convertirse en ley en Santa Fe

Luego de la movilización de distintas organizaciones de la comunidad travesti, trans y LGBTIQ+ a la ciudad de Santa Fe, la Legislatura provincial se comprometió a avanzar con el proyecto de cupo laboral trans que podría y podría convertirlo en ley antes de fin de mes.La iniciativa cuenta con media sanción, pero quedó cajoneada y de no tratarse antes del fin de año perdería estado parlamentario.El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, informó este jueves que “el Senado provincial dará preferencia para una sesión al cupo laboral trans y el 31 será ley en Diputados”.El legislador dijo que se trata de una “fecha especial” para “el reconocimiento de este subsuelo de la patria rebelado que es el colectivo trans”.“Una fenomenal deuda humanitaria comienza a ser saldada”, expresó el diputado santafesino.En reclamo de la aprobación del cupo laboral trans organizaciones y militantes por los derechos de la comunidad travesti y trans desarrollaron este jueves un acto en la explanada de la Legislatura.La iniciativa, que de no aprobarse perdería su estado parlamentario, le asigna un “cupo” de puestos de trabajo en los tres poderes del Estado y alienta, además, la contratación de personas de ese colectivo en el sector privado a través de convenios para pasantías.El texto establece que la proporción de ingresantes no será menor al 10 por ciento de las personas que hayan procedido al cambio de su sexo, nombre e imagen en el Registro Civil de la provincia de acuerdo a la ley nacional de Identidad de Género.Esta semana la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció la implementación del cupo laboral travesti y trans , según un programa que presentó el rector Franco Bartolacci en un acto realizado en la sede de Gobierno de Maipú 1065.Fuente: https://www.rosario3.com/