Emiliano Giacoponi ya ultima detalles para su gran retorno a la Clase 2

TURISMO NACIONALUn retorno esperadoEmiliano Giacoponi ya ultima detalles para su gran retorno a la Clase 2Luego de desearlo mucho tiempo, Emiliano Giacoponi podrá dar el presente nuevamente en los circuitos del Turismo Nacional, como piloto en Clase 2. Con un Chevrolet Corsa alistado por la familia Torres en conjunto con Larrauri Racing, acelerará en San Jorge este fin de semana.Esperando por la décima fecha del Turismo Nacional, Emi Giacoponi volverá al rol que más le apasiona: correr. Trabajando plenamente con Leonel Larrauri y José Manuel Urcera en los Honda Civic de Clase 3, el representante de Villa Amelia estará presente en las últimas tres fechas de la temporada: San Jorge, Rosario y San Nicolás.“Estoy disfrutando el día a día y consciente del momento que me toca vivir. Estoy con muchas ganas de volver y las expectativas deportivas no son tan altas, porque hay que pasar cada momento. Si se da un resultado bueno será otro tema”, aseguró Giacoponi, mientras viajó a Tornquist a buscar el Corsa al taller de Sergio y Juan Ignacio Torres.Por otro lado, explicó lo que significa el ‘Parque de la Velocidad’ para él: “San Jorge es especial para mí, gané mi primera carrera, donde gané más carreras y soy el más ganador de la Clase 2 en Turismo Nacional ahí. Va a venir mucha gente conocida y habrá un calor especial. Si bien corro tranquilo, pero con una energía que me empuja diferente. Me gusta San Jorge, la gente, el club, y me siento muy cómodo”.Finalmente, aseguró: “El circuito es parecido pero nuevo, así que lo conoceremos el jueves y voy confiado con el equipo de Torres y con la gente del Larrauri Racing; son gente muy capaz y sobretodo, gente buena, comprometida y honesta. Esos son los valores que practico todos los días y el grupo lo entendió, por eso nos amalgamamos bien. Todos estamos en el mismo camino, con muchas ganas de trabajar y con bastante conocimiento”.Cronograma:Viernes: Entrenamientos (12.30 a 13.40 y 14.30 a 15.40) y 1ª Clasificación (17 a 17.50)Sábado: 2ª Clasificación (10.50 a 11.40) y Series (15 y 15.30 a 6 vueltas)Domingo: Final (12.30 a 20 vueltas o 35 minutos)