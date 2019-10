Ignacio Procacitto tuvo dos jornadas malas pero el domingo remontó muchísimo en San Jorge

TURISMO NACIONALSuperó más de veinte autosIgnacio Procacitto tuvo dos jornadas malas pero el domingo remontó muchísimo en San JorgeEl rosense Ignacio Procacitto no pudo estar firme y con protagonismo en el Turismo Nacional Clase 2, pero ganó mucho terreno el domingo tras largar en el fondo y terminar 18º en San Jorge. La décima fecha del calendario era de mayores ilusiones por la cercanía a su ciudad, pero dejó una imagen excelente que ilusiona para lo que viene.Ni el viernes ni el sábado se pudieron cumplir con las expectativas, y las esperanzas estaban el domingo con la final, de no entreverarse en roces y aprovechar para ganar posiciones. Los frenos fueron un enorme dolor de cabeza, pero se cambiaron pastillas hasta encontrar un juego que funcionó como debía y Procacitto se reencontró con el nivel deseado.Lamentablemente, en la final largó 40º y con un piso húmedo por algunas lloviznas, no hizo la tarea sencilla. Pero ‘Nachi’ manejó como mejor sabe hacer y ganó muchísimas colocaciones hasta arribar en el puesto 18º. Enorme actuación que deja en claro que de poder largar más adelante, hubiese aspirado a terminar entre los mejores diez sin inconvenientes.“Redondeamos bien un fin de semana que venía siendo bastante esquivo. Arrancamos en los entrenamientos renegando con el circuito, con los frenos y nos fuimos de pista varias veces. Tratamos de solucionarlo pero no pudimos trabajar demasiado en la puesta a punto. Con Damián Corba y Sebastián Prósperi tratamos de ablandar un poco el auto por las ondulaciones de la pista de San Jorge y fue bueno. Pero seguíamos perdiendo frenando, ocho décimas al final de la recta larga”, comentó Procacitto, dejando en claro las razones de por qué terminar 18º fue muy bueno.Y continuó: “En la serie cambiamos pastillas de freno pero tuvimos un accidente rápidamente donde rompimos radiadores y no pudimos probar. Salimos a la final desde muy atrás y ahí quedé contento porque mejoramos a ritmo, dimos todas las vueltas y avanzamos. Nos sigue faltando mejorar pero al encontrar el problema de los frenos estamos en el buen camino. Tanto en Viedma como en San Jorge obtuvimos buen panorama y esperemos en Rosario no tener problemas y arrancar desde los entrenamientos bien arriba”.La próxima fecha será el fin de semana del 17 de noviembre en Rosario, otra carrera para ser local, con mucha gente cercana.