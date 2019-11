El presupuesto 2020 es ley en la provincia de Santa Fe pero la polémica sigue

Fuente: rosario3.com









El presupuesto 2020 es ley en la provincia pero la polémica sigueLa Cámara de Diputados introdujo cambios al proyecto de Lifschitz y lo envió nuevamente al Senado para la sanción definitiva. "Pese a las modificaciones que hemos logrado introducir, no es un buen presupuesto", dijo el diputado Busatto. El senador Armando Traferri cruzó fuerte a sectores de su partido y aseguró que fue "víctima de miles de injurias"El Presupuesto 2020 ya es ley en Santa Fe. La Cámara de Diputados de la provincia aprobó primero con modificaciones el proyecto y luego la iniciativa fue girada al Senado para la sanción definitiva.En medio de la polémica, desde el peronismo sostuvieron que "pese a las modificaciones, no es un buen presupuesto". Y en la Cámara alta hubo un fuerte discurso del senador del PJ Armando Traferri que apuntó a sectores de su partido: “Los azotes duelen en el cuero de uno y hemos sido víctimas de miles de injurias”, indicó el representante del departamento San Lorenzo.El Senado había dado media sanción la semana pasada al proyecto enviado por el gobernador Miguel Lifschitz en medio de un polémica por el pedido de Omar Perotti para que sea su gestión la que elabore su propuesta de Presupuesto a partir del 11 de diciembre próximo.La media sanción fue con el voto de seis senadores del PJ comandados por Armando Traferri a quien desde el peronismo acusaron de tener un pacto “escandaloso” con Miguel Lifschitz Esta semana, se retomaron las negociaciones para introducir modificaciones en Diputados y darle la sanción definitiva en el Senado.De cualquier manera, desde el peronismo santafesino aclararon que pese a las modificaciones que lograron introducirse en la negociación, "no es un buen presupuesto".El diputado Leandro Busatto dijo que el presupuesto aprobado “no es bueno, pero es el presupuesto posible antes de tener una herramienta que sea nociva para la economía provincial”.“Quiero destacar el esfuerzo que hicimos para consensuar y esperar el trabajo que han hecho los diputados y diputadas en las comisiones y los distintos bloques políticos para tratar de tener una herramienta que pueda tener aplicación útil en la económica de la provincia que viene”, expresó el diputado perottista."Un antes y un después"Por su parte, el senador Armando Traferri pidió la palabra en la sesión de la Cámara alta donde se dio sanción definitiva al presupuesto que envió Lifschitz, con las modificaciones de Diputados acordadas con el sector de Perotti.“Hubo un antes y un después del jueves pasado”, dijo Traferri y añadió que “en ocho años siempre se lograron acuerdos”. “Estoy convencido que en ese bloque único no opinaban los de afuera. Este quiebre que se dio tuvo más que ver con opiniones foráneas que por lo que opinábamos cada uno de nosotros”, dijo el senador sanlorencino.“Hoy el tiempo me dio la razón. Cuál era la razón para no escucharnos. Los azotes duelen en el cuero de uno y hemos sido víctimas de miles de injurias, calumnias y lo mas duro es que partieron de pseudojusticialistas que no se dónde estaban durante todos estos años que defendimos posiciones desde la minoría y sostuvimos nuestros ideales y también el partido”, continuó Traferri.Luego dijo “con nombre y apellido”: “Lo vi a José Freyre que se fue por la puerta de atrás del Partido Justicialista dejando durante meses y meses sin pagar los sueldos de los trabajadores, qué va a decir ahora José Freyre. La noticia debería ser que acordamos proyectos”, manifestó.Además acusó a quienes “apelaron a cientos de mentiras con los periodistas pagos que tienen”.“Celebro que hayamos vuelto al cauce natural, al diálogo. Miren qué fácil que era: en 48 horas logramos el diálogo. Hablaron de un pacto espurio con el gobernador y eso le hace mal a la política, la gente a no nos quiere ver peleando y si lo hacemos hagámoslo puertas adentro”, concluyó.Las modificacionesEntre los cambios introducidos se incluye la autorización de tomar endeudamiento con la posibilidad de coparticipar el 30% a municipios y comunas.También se acordó quitar del rubro Recursos una partida de 10 mil millones de pesos que ingresarían con el cobro de la deuda que la Nación mantiene con la provincia.Se excluyeron unos 11.500 millones de pesos en concepto de la deuda nacional por el déficit que la Nación mantiene por la Caja de Jubilaciones.