El villagalvense correrá la última fecha del TA1600, con la fuerte esperanza de alcanzar el título

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASNico Pontoni quiere festejar en RosarioEl villagalvense correrá la última fecha del TA1600, con la fuerte esperanza de alcanzar el títuloSiendo líder del campeonato a lo largo de casi todo el calendario del Turismo Agrupado 1600, Nicolás Pontoni llegó muy bien parado a la definición del certamen. El joven de Villa Gobernador Gálvez depende de sí mismo para coronarse este domingo en Rosario, junto a su gran equipo, familia y amigos.Con 29 puntos de ventaja y 37 en juego, Pontoni sabe que la presión está en llegar en la carrera final, y haber cosechado al menos 9 puntos, de los cuales uno se suma por la presencia. En la final, aunque no sume en clasificación ni en la serie, a Nico le alcanzará con terminar 13º para alzarse con la corona 2019 del TA1600. Su rival es Adrián Castagnani, quien fue protagonista como Nico durante todo el año, viéndose grandes carreras con ambos como figuras, así como de otros rivales de jerarquía.“Estamos terminando todo en el taller, se hizo un repaso general al auto para ver que no haya nada roto. Es una última carrera muy importante, donde tenemos que priorizar llegar. De todos modos buscaremos el mejor funcionamiento del auto, pero siempre en función de eso”, comentó Pontoni, quien no saldrá apurado por el resultado sino que querrá competir acorde a las necesidades.Por otro lado, habló sobre lo que será Rosario: “Sabemos que en Rosario siempre anduvimos bien, aunque sea un trazado nuevo en esta oportunidad. Creo que tenemos que salir a girar y adaptarnos lo antes posible, aunque de antemano vamos con varias conclusiones sacadas junto a Diego Signorelli, Wilson Cerminato y mi viejo. En lo personal estuve preparándome mucho, y estuve girando en el simulador para conocer un poco el circuito, ya que sirve para tener una idea antes de lo que será la actividad”.Con apenas 17 años ha dado pelea contra equipos de renombre a nivel nacional, contra destacados pilotos del zonal y varios con experiencia en categorías nacionales, y el ‘1’ puede quedar pintado este domingo en los laterales de su Volkswagen Gol.Cronograma:Viernes: Pruebas Libres a partir de las 12Sábado: Entrenamientos (9.30 y 12.00) y Clasificaciones (14.00)Domingo: Series (9.00) y Finales (13.00).