El volante de Villa Amelia tuvo un incidente en la serie y no se podrá reparar para el domingo

TURISMO NACIONALEmiliano Giacoponi se quedó sin largarEl volante de Villa Amelia tuvo un incidente en la serie y no se podrá reparar para el domingoEmiliano Giacoponi lamentablemente no podrá largar la undécima final de la temporada 2019 de la Clase 2 de Turismo Nacional. Un incidente en pista durante la serie en Rosario generó importantes daños que serán reparados directamente en el taller, y se piensa volver a la pista en San Nicolás, en el cierre de año.Si bien se intentó todo, tanto por Giacoponi como por el equipo, algunos inconvenientes con los frenos fueron perjudiciales para un buen funcionamiento. Emi quería completar cada tanda y competencia, pero lejos de eso estuvo. Con un gran apoyo de su gente cercana, sintiéndose local en Rosario, no se logró el objetivo.“Desde los entrenamientos penamos un poco con los frenos y al ser un trazado exigente para la caja de velocidades y el físico, no se pudo compensar ni mejorar a pesar del esfuerzo de la gente del equipo. La decisión de no largar la final se debe a que tuvimos un fuerte choque en la serie donde se dañaron varias cosas de las cuales no disponíamos los repuestos para dejar el auto en óptimas condiciones”, expresó un dolido Giacoponi.Y completó: “Estoy muy agradecido a todos los que vinieron a apoyarme y acompañarme en un autódromo donde soy local como es Rosario, y seguramente tras esta mala pasada vendrá una carrera positiva, como todos merecemos”.El cierre de calendario será el fin de semana del 8 de diciembre en el autódromo de San Nicolás.