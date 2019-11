Esta noche comienzan los cuartos de final de la Liga del Sud

Cuartos de final – Partidos de ida:

Primera: E. Central vs UniónHoy a las 20. A. Pavón vs RiberasDomingo a las 15. A.S.A.C vs P. TalleresDomingo a las 18.30. A. Empalme vs C. Argentino

Sub 20: San Lorenzo vs E. CentralSábado a las 17. Unión vs RiberasSábado a las 18. P. Talleres vs A. EmpalmeSábado a las 20. Alvear vs C. ArgentinoDomingo a las 15.

Empalme Central abrirá los playoffs ante Unión a las 20. Riberas y Talleres jugarán el domingo, mientras que Atlético Empalme recibirá a Central Argentino el lunes por la noche. En sub 20 habrá tres duelos mañana y uno el domingo.La etapa regular ya ubicó a los equipos y cada uno tuvo su posición definida para ordenar los cruces de cuartos de final que comenzarán esta noche a las 20 en Empalme Central donde el local recibirá a Unión.La primera división no tendrá acción el sábado y proseguirá con dos grandes duelos el domingo. Los mismos involucrarán a equipos villenses; Riberas visitará a Atlético Pavón, mientras que Porvenir Talleres viajará hasta Arroyo Seco para medirse con ASAC.El cuarto duelo se protagonizará en la Estancia Verde el lunes a la noche cuando el local, Atlético Empalme enfrente a Central Argentino de Fighiera.Por su parte, la divisional sub 20 comenzará el sábado con tres encuentros. Allí, San Lorenzo será local de Empalme Central, Riberas visitará al último bicampeón Unión, y Porvenir Talleres jugará en La República ante Atlético Empalme. El domingo, Alvear y Central Argentino le bajarán el telón a los choques de ida.