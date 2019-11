Ignacio Procacitto completó la undécima fecha sin ser protagonista en Rosario como hubiese querido

TURISMO NACIONALNo pudo sumar demasiadoIgnacio Procacitto completó la undécima fecha sin ser protagonista en Rosario como hubiese queridoEl rosense Ignacio Procacitto disputó la penúltima competencia del año en la Clase 2 de Turismo Nacional, con resultados que no son satisfactorios a pesar de llegar y sumar puntos. Con su Volkswagen Gol Trend peleó en todo momento por destacarse pero no fue posible.Desde el viernes se estuvo alejado de la punta y no fue factible recortar demasiado terreno de cara a las siguientes tandas clasificatorias. En la serie fue 11º, y de ese modo esperaba avanzar más puestos en la final. Poco pudo hacer, llegando 19º. Si bien se cosecharon unidades, lo importante era ser competitivo, más allá de llegar a ver la bandera a cuadros.Ahora será momento de seguir trabajando en el vehículo para intentar acercarse a los puestos de vanguardia, que para ellos e trabaja incesablemente semana a semana en el taller de Las Rosas. El último compromiso de la temporada será el fin de semana del 8 de diciembre en San Nicolás.