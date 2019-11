Nicolás Pontoni correrá en San Jorge con la posibilidad de ser campeón de Turismo Agrupado 1600

La temporada lo tiene como puntero con casi 30 puntos de ventaja al escolta Matías Cantarini, y hay serias chances de coronarse. Por empezar, tratar de llegar delante de su principal rival será el objetivo principal y luego jugar con la calculadora para saber si se puede estirar la distancia a 37 puntos o no. De llegar a esa diferencia será irremontable y se podrá festejar en San Jorge. De lo contrario, deberá esperar al primero de diciembre cuando se corra en Rosario para buscar el título.



En el taller de Adrián Pontoni, el Volkswagen Gol está listo para que Nico intente coronarse con apenas 16 años, y seguir creciendo en el automovilismo deportivo con proyección a nivel nacional. Para eso se trabaja, y todo se encamina al éxito con Diego Signorelli en la puesta a punto del chasis y la motorización de Wilson Cerminato.



“Luego de poner al motor programamos ir al rolo y chequear el nivel del motor. Revisamos todo el chasis porque este fin de semana llegar va a ser crítico para seguir teniendo estas excelentes chances de coronarnos. En lo personal, creo que es una de las pocas veces que estoy por definir un campeonato y no me siento nervioso. Eso sí, tengo angustias y alegrías por llegar a fin de año y poder estar definiendo”, aseguró Nico Pontoni, feliz de su presente y con la calma de un experimentado.



Y añadió: “Obviamente no dejo de pensar en la carrera que se viene, vamos a tener que tener mucha concentración para buscar que el auto ande de la mejor manera ya que es un circuito nuevo. Se trabajó mucho y como dije a principios de año, vamos a dejar todo en cada salida a pista para traernos el mejor resultado. También tenemos que disfrutar y divertinros, como me dicen los chicos del equipo antes de salir a pista”.



El viernes habrá pruebas opcionales por la tarde, y desde el sábado será la actividad oficial, como acostumbra la categoría. El domingo se llevará a cabo el plato fuerte, que complementan la serie de la mañana y la final de la tarde en un autódromo que la categoría no visita hace tres años y en un trazado modificado y estrenado hace semanas atrás.



Apoyan a Nicolás Pontoni: Baterías ROM, Aluminios Catalá, Bramaur Baldosas, Electromecánica Ferrari, Efraín Repuestos, Supermercado Lor-Gil, Carnicería Maxicar, Organización Ércoli La Segunda Seguros, Herramientas 2000, C&M Neumáticos y Servicios, Motor Metal y Vitelli Hermanos.









