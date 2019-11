CAR SHOW SANTAFESINO



Primera pole y victoria en la serie



Santiago Trípodi fue gran protagonista en la novena fecha, aunque no terminó bien por un choque



Santiago Trípodi estuvo en el lote de punta todo el fin de semana en Rafaela, producto de haber logrado su primera pole position en el TS1800. Luego ganó la serie, pero en la final todo se complicó por un choque desafortunado.



La jornada sabatina fue estupenda para Santiago, porque si bien no estuvo contundente debido a no tener buenos neumáticos hasta recién la segunda clasificación, alcanzó la pole position con un rendimiento notable del Toyota Etios preparado en Arroyo Seco.



El domingo inició de gran forma porque en la serie prevaleció de punta a punta y se esperanzaba con lograr su segunda victoria en una final de TS1800. Haciendo una gran tarea en la previa, lamentablemente no pudo repetir en la final, al principio por una errada de cambio, y luego por un choque que se generó al pasarse de largo y embestir a quien estaba liderando en ese momento.



“Tuvimos un fin de semana excelente hasta la final, porque ni bien largamos la carrera tuve un error de cambio y el motor se vino para atrás. Pero seguíamos en zona de podio y luchaba para ser segundo, cuando me pasé en una frenada y si bien intenté esquivar a Lucas Huser, lamentablemente no pude”, comentó Trípodi, con sentimientos encontrados porque no fue para nada voluntario el incidente.



Por otro lado, Trípodi habló sobre el enojo de Huser hacia él: “Huser me chocó este año en cuatro carreras, y una en San Nicolás me rompió todo el auto y ahora se enojó él. Para nosotros por fortuna en este caso no se rompió nada raro, tendremos que terminar bien el motor nuevamente y listo”.