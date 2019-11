Viernes y lunes sin clases en Santa Fe: el último fin de semana largo del año será XL

El viernes se conmemora la fundación de la capital provincial. (Alan Monzón/Rosario3)













Viernes y lunes sin clases en Santa Fe: el último fin de semana largo del año será XLEste viernes 15 de noviembre no hay actividad en la administración pública por conmemorarse la fundación de la ciudad de Santa Fe. Y el lunes 18 se conmemora por anticipado el Día de la Soberanía Nacional que cae el 20.Se viene un fin de semana extra largo, para algunos. Y será el último fin de semana largo del año para todos. Y es que al feriado por el 20 de noviembre que se traslada al 18, se suma un asueto administrativo el viernes 15 para toda la administración pública por la cual no habrá clases en las escuelas.Este viernes se conmemorará la fundación de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Juan de Garay un 15 de noviembre de 1573, y por ese motivo se decretó un asueto administrativo en toda la provincia. No habrá actividad pública en ninguna ciudad santafesina, lo que incluye el dictado de clases tanto en escuelas públicas como privadas.Y el lunes se celebra por anticipado el Día de la Soberanía Nacional que recuerda el enfrentamiento ocurrido el 20 de noviembre de 1845 en el que la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, se enfrentó contra la escuadra anglo-francesa en las cosas del Río Paraná, en la localidad bonaerense de San Pedro, la famosa Vuelta de Obligado.Pasadas estas fechas, restan dos feriados más pero ninguno logra alargar un fin de semana ya que el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) cae domingo y Navidad, miércoles.