TURISMO NACIONALTriunfo épico para despedir el ‘1’Ale Bucci Racing cerró otra estupenda temporada en Clase 2, con Nicolás Posco vencedor en San NicolásAle Bucci Racing se llevó el triunfo en la última fecha del Turismo Nacional Clase 2, de la mano de Nicolás Posco y una definición increíble, pasando de tercero a primero en la última vuelta. Fue la mejor despedida del ‘1’ para Posco, obtenido con el campeonato del 2019.El fin de semana inició complejo, donde clasificar adelante se hizo muy difícil por la enorme paridad. Había que buscar una vuelta prácticamente perfecta para lograrlo, fundamentalmente porque en los parciales de recta no era el que mayor provecho podía sacar. Así fue como a puro manejo y con un chasis que funcionó impecable, Posco se quedó con la pole position.Las series del sábado fueron favorables para el equipo, con Posco ganando la batería más veloz, donde Gabriel Scordia fue undécimo. En la segunda, Ian Reutemann se quedó con el octavo lugar y Juan Ignacio Canela arribó 12º.Con ganas de tener un cierre estupendo, los cuatro Ford Fiesta alistados en Villa Gobernador Gálvez estuvieron luchando para pelear puntos importantes. Posco perdió la punta en el inicio pero fue en búsqueda de la victoria en todo momento, en tanto que el resto fue ganando terreno paso a paso y llegaron a juntarse los tres en pista, intentando terminar entre los diez mejores. Canela lamentablemente sufrió una falla y debió parar, mientras que Reutemann culminó décimo y Scordia 13º.Pero lo más impactante fue el modo en que se definió la carrera para Nico Posco. El campeón saliente era tercero al ingresar a la última vuelta, y tras un intento fallido de quedar primero, esperaba una nueva chance. Marcos Fernández estaba en primera posición tras superar a Joel Borgobello, y este se despistó y volcó en la curva uno, quedando Nico como escolta, y en el frenaje siguiente, pudo meterse por la cuerda y superó al puntano para llevarse una tremenda final, a puro manejo y con mucha tensión y emoción.“Fue una carrera bárbara desde el primer momento. Joel tenía más por lo derecho y con los autos de seguridad perdía ritmo. En una maniobra lo intenté y me pasé de largo, pero en la última vuelta se pasó de largo Borgobello y un poquito también Marcos Fernández, y ahí aproveché y me metí. Agradezco a todo el Ale Bucci Racing por despedirnos del '1' con una victoria”, aseguró Nico Posco al bajar del auto número ‘1’.La temporada se cerró de enorme modo, siendo el tercer año completo del Ale Bucci Racing en el TN Clase 2, donde se peleó el título en todas las ocasiones, con los campeonatos 2017 y 2018 que lo pondrán como favorito en 2020.