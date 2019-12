Boleto educativo gratuito provincial: "También lo pensamos para los docentes"

Fuente: www.rosario3.com

El flamante secretario de Transporte Osvaldo Miatello aseguró que pondrán en marcha la promesa de campaña del gobernador Omar Perotti. Dijo que primero trabajan en mejorar el sistema actual de "tarjetas y control" y agregó: "La idea es que sea para los que lo necesiten".El flamante secretario de Transporte de Santa Fe Osvaldo Miatello aseveró que el gobierno provincial pondrá en marcha el boleto educativo gratuito. Agregó que alcanzará a estudiantes y a docentes. El dinero que se destinará a esa política saldrá de adecuaciones que hará el gobernador Omar Perotti al Presupuesto 2020 ya aprobado en la Legislatura, según explicó."No fue solo una promesa de campaña; también lo señaló en su discurso el gobernador. Es permitir que toda persona que quiera estudiar pueda hacerlo, que el transporte no sea un obstáculo. También lo pensamos para los docentes", afirmó Miatello en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2).El funcionario provincial evitó dar plazos de la puesta en marcha y anticipó que "tendrá que destinarse una partida del presupuesto". "Esto no lo contemplaba el presupuesto que envió (Miguel) Lifschitz. Contemplaba subsidios iguales al año pasado. Habrá que hacer adecuaciones, pero hay una decisión política"."La idea es que sea para los que lo necesiten. Si uno vive a cuatro o cinco cuadras no tiene sentido. Analizamos los aspectos socioeconómicos. Cuando terminemos de diseñar el panorama podré ser más preciso. Tiene que ser sustentable, sostenible en el tiempo y plenamente fiscalizable. Tenemos que tener aceitado el sistema de control y verificación de viajes", concluyó.Miatello enfatizó que "va a llevar un tiempo" la implementación del boleto educativo gratuito, ya que el sistema de transporte "es bastante anárquico en materia de tarjetas y control". "Conviven la Movi, la Sube y los interurbanos tienen su sistema. Vamos a trabajar con jefes comunales e intendentes", finalizó.