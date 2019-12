El Senado destrabó el paquete de leyes de Perotti y ahora define Diputados

Fuente: www.rosario3.com

La Cámara alta provincial dio media sanción a la ley tributaria y a las cuatro emergencias que planteó el gobernador. El lunes que viene los diputados deberán darle o no, sanción definitiva. La oposición ya anticipó su rechazo.Contra todo pronóstico, el Senado provincial dio luz verde al paquete de leyes que el gobernador Omar Perotti quiere sacar antes de fin de año. Es decir, antes de la semana que viene. Este viernes los senadores sancionaron la adhesión al Consenso Fiscal y dieron media sanción a las cuatro emergencias que planteó el mandatario y a la ley tributaria, pero con modificaciones. Ahora es la Cámara baja la que tiene la última palabra.Según informó la periodista Ivana Fux desde Santa Fe capital, el Senado aprobó esta tarde varios proyectos de especial interés para el gobernador. Por empezar, sancionaron definitivamente el Consenso Fiscal 2019 firmado con el gobierno de Alberto Fernández que suspende por un año el consenso de 2017 que se había rubricado con el ex presidente Mauricio Macri.Luego, por unanimidad, dieron media sanción a la ley impositiva pero con dos cambios importantes: fijaron un límite al aumento del impuesto inmobiliario, que no deberá superar el 65 por ciento; y se bajó de 7 a 5,7 la alícuota de Ingresos Brutos para entidades financieras cooperativas y para el Banco Municipal.Asimismo, se avaló la moratoria tributaria para todos los impuestos de emisión provincial que impliquen deudas devengadas hasta noviembre de este año.Finalmente, el Senado también dio media sanción a las cuatro emergencias que planteó Perotti: en contrataciones; la social, alimentaria y sanitaria; la económica, fiscal y financiera, y en seguridad, que era la más polémica de todas. En este caso, los senadores no votaron por unanimidad, la oposición se abstuvo.Con todo, fue una sorpresa para muchos que la llave para destrabar el parquete de emergencia proviniera del Senado ya que desde la ley de Presupuesto que había enviado el entonces gobernador Miguel Lifschitz, la relación entre los senadores peronistas con Perotti era, cuanto menos, tirante.No obstante, será la Cámara baja la que tenga ahora la última palabra. Los diputados provinciales podrían haber votado todas estas medidas en la sesión de este jueves, pero en su lugar, decidieron darle media sanción al Consenso Fiscal y postergar para el lunes –quizás especulando con lo que podría ocurrir en el Senado– para el lunes. La sesión ya está convocada para las 15, y se esperan negociaciones hasta último momento.Por su parte, el Frente Progresista, que tiene mayoría en la Cámara baja, ya anticipó su rechazo a las emergencias al considerar que sería otorgarle superpoderes a Perotti. “Santa Fe votó gobernador, no emperador”, se había quejado el diputado Joaquín Blanco.Política tributariaEl proyecto contempla la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural, Urbano y Suburbano, los valores mínimos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los valores mínimos en igual proporción que el aumento de los rangos del Régimen Tributario Simplificado, el valor unitario de los Módulos Tributarios a los fines del Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios de Patente Única sobre Vehículos.Tras la aprobación del mismo, Armando Traferri destacó el acuerdo alcanzado entre todos los senadores. “Vale la pena invertir el tiempo en buscar estos consensos”, señaló para resaltar que se hizo un gran esfuerzo para la mejora del proyecto enviado por el Ejecutivo.A su turno, Felipe Michlig se manifestó “muy satisfecho” por “culminar de la mejor forma” el año, “con la sanción y media sanción de leyes importantes”. Destacó que hubo “un gesto de responsabilidad” de todos los senadores “porque al proyecto enviado por el Ejecutivo le incorporamos racionalidad en los puntos más sensibles para los ciudadanos”.En tanto, Rubén Pirola destacó aportes realizados por los senadores “que han enriquecido la ley” y enfatizó la moratoria prevista por el proyecto “que nos permite poner un piso para que muchas industrias, comercios, prestadores de servicios y también persona de los sectores más vulnerables puedan cumplir con las obligaciones tributarias y avanzar en que los contribuyentes puedan ponerse al día”.Entre los argumentos que acompañan al mensaje enviado a la Legislatura desde el Poder Ejecutivo se señala que “teniendo en cuenta las dificultades en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes observada en los últimos años, como consecuencia de la recesión económica y la contracción del ingreso disponible de las familias, se propicia un régimen excepcional de las obligaciones tributarias”.Asimismo, se indica que “no obstante la situación deficitaria que exhiben las finanzas provinciales, se ha evaluado conveniente para la evolución de la economía provincial y sus sectores productivos establecer para el próximo año los beneficios de la estabilidad fiscal (Ley Nº 13.749), cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre del corriente año”.Finalmente, se aclarar que “esta decisión de no aumentar la presión tributaria global en el actual contexto de desequilibrio fiscal, lleva implícita la necesidad de que los contribuyentes cumplan adecuadamente sus obligaciones y que el estado provinicial despliegue una efectiva acción de fiscalización”.EmergenciasPor otra parte, el Senado aprobó el proyecto de ley por el cual se declara el estado de emergencia social alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, económica, financiera y fiscal, y en seguridad hasta el 31 de diciembre de 2021. El mismo fue aprobado con la abstención de los senadores del bloque de la UCR.Sobre esta iniciativa, Alcides Calvo indicó que “estamos pasando un momento muy difícil en la provincia. En ese aspecto, son muy elocuentes dos datos estadísticos que se miran a nivel nacional: el 35% de pobreza que tiene la Argentina y el nivel de desempleo que supera el 10%”.Entre los fundamentos que acompañan a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se citan argumentos de una similar remitida por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación y sancionada por éste que se encuentra en trámite de promulgación, para señalar que “la Provincia de Santa Fe no escapa al contexto” del país y que “las dificultades específicas de su Administración que impactan en los medios y recursos con los medios y recursos con los que se cuenta para hacer frente a las demandas que genera la situación de verdadera emergencia”.Respecto a la emergencia social y alimentaria se sostiene que “se propone un régime de contracciones que garantice la celeridad de los procedimientos de adquisición de insumos para atender la emergencia, sin desmedro de la legalidad e los mismos; como asimismo la facultad de disponer las modificaciones que resulte necesario introducir a las partidas del próximo Presupuesto”.En relación con la emergencia sanitaria, “se contempla el reordenamiento de los programas de producción de medicamentos del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Sociedad del Estado; la ampliación de las facultades legales en materia de contrataciones de modo de poder atender los requerimientos del sistema de salud pública en la emergencia”.Por otro lado, se afirma que “para la superación del estado de emergencia, en un contexto de persistentes niveles de alta inflación, se propone una modificación a las normas que establecen los procedimientos de contratación por cuenta y orden del estado provincial. En paralelo, se otorgan al Poder Ejecutivo herramientas económicas y financieras para afrontar los compromisos de la deuda flotante con proveedores y contratistas y, en general, de las distintas obligaciones de la Administración Pública Provincial”.En cuanto a la emergencia en seguridad, se expresa que se declara por el término de 18 meses “con el objeto de reestructurar y modernizar las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema policial, racionalizar sus recursos humanos, optimizarlos servicios que presta y adquirir recursos materiales necesarios para el sistema policial provincial a los efectos de fortalecerlo”.