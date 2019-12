En Santa Fe, juraron senadores y este jueves le toca a Diputados

La vicegobernadora Alejandra Rodenas será la presidenta del Senado santafesino. (Twitter)

Los senadores provinciales electos el 16 de junio pasado juraron este miércoles en la ciudad de Santa Fe y este jueves lo harán los diputados santafesinos que cumplirán mandato hasta 2023.En la sesión preparatoria del Senado fue designada como presidenta Alejandra Rodenas, vicegobernadora electa de la provincia y el presidente provisional será Rubén Pirola (PJ-Las Colonias).De los 19 senadores actuales, 16 renuevan bancas y sólo hay tres nuevos: Marcos Castelló (La Capital), Leonardo Diana (San Jerónimo), y Marcelo Lewandowski (Rosario).Del total, hay doce senadores del PJ y siete del Frente Progresista (todos UCR).La jura de los diputadosLos diputados jurarán este jueves y el presidente de la Cámara baja será el actual gobernador Miguel Lifschitz.El 46 por ciento de las bancas de la futura Cámara de Diputados estará ocupada por mujeres.Discusión en CambiemosEn la reunión de los diputados provinciales, este jueves se deberá definir si asumirá un hombre o una mujer en el quinto lugar de Cambiemos. Es que hay una impugnación a la banca de Sebastián Julierac, referente del Espacio Carrió (Coaliación Cívica ARI).La sexta candidata, Cesira Arcando del Partido Fe, reclamó asumir en lugar de Julierac por cupo de género.Este miércoles en diálogo con Radio 2, el dirigente radical y ex candidato a gobernador por Cambiemos José Corral dijo que según su criterio el tema “ya fue resuleto en su momento el Tribunal Electoral cuando se definieron las listas después de las Paso”.“Lo que se está proponiendo ahora es modificar la voluntad popular que eligió a Sebastián Julierac y corresponde que asuma él”, dijo el intendente santafesino y añadió que no está en juego el cupo de género porque “más de un tercio de la Cámara estará representado por legisladoras mujeres –superando lo que exige la ley–, ni tampoco se reemplaza la banca de nadie”.“No hay por qué modificar la voluntad popular. Los diputados no son soberanos para tomar una decisión sin argumentos”, concluyó Corral.