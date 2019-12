Recorrió Sudamérica en bicicleta y el miércoles llegará a Pergamino

Fuente: laopinionpergamino.com

Jesús Ledesma completará la vuelta a América del Sur luego de 2 años y 8 meses. Pedaleó 20.000 kilómetros para cumplir un sueño. Durante su travesía brindó charlas para fomentar el uso de la bici y de materiales reciclados para cuidar el planeta. Finalizar esta aventura “tiene un significado enorme, genera mucha confianza en uno mismo”, expresó.Le falta muy poco para cumplir un sueño que tuvo desde la adolescencia. Jesús Ledesma partió con su bicicleta el 11 de abril de 2017 y el miércoles, luego de 2 años y 8 meses arribará a Pergamino y completará la vuelta a Sudamérica. El cuentakilómetros imaginario de su “bici” llegará a 20.020 luego de recorrer nueve países de esta región del planeta.Desde Rosario y cuando solo le restan poco más de 100 kilómetros para concluir su viaje, en diálogo con LA OPINION expresó que finalizar esta aventura “genera mucha confianza en uno mismo, para proponerte algo y saber que podés hacerlo, que todo es real, que todo lo que uno sueña se puede lograr, el significado es enorme”.Antes de emprender esta aventura Jesús se dedicaba a la mecánica de autos y tenía un taller, pero el sueño de concretar la travesía en bicicleta por Sudamérica pudo más. “Vendí todo lo que tenía, el taller y todas mis pertenencias y los primeros meses del viaje los financié con ese dinero”, explicó quien como previa a este viaje había ido en bicicleta hasta Chile, su primer objetivo.El proyecto de realizar la vuelta a Sudamérica nació hace más de 20 años. “Es un sueño que tengo desde que tenía 14 ó 15 años y cuando regresé de Chile me decidí a dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento y emprender este viaje, que comenzó en Uruguay y siguió por Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina”, le contó a LA OPINION.“La organización del viaje fue más que nada siguiendo a otros viajeros que estaban por el mundo, copiándoles un poco el equipaje, lo esencial y fue bastante rápida, preparé la bicicleta, unas alforjas como para acampar, cocinar y la ropa”, respondió sobre la planificación que concretó en Pergamino previo a su partida.Pedaleando entre 70 y 90 kilómetros por día, dependiendo de la topografía del terreno, Jesús fue avanzando y conociendo diferentes rincones de Sudamérica. “Salí de Pergamino hasta Gualeguaychú, crucé a Uruguay y luego subí para Brasil, recorrí toda la costa de Brasil hasta Florianópolis, allí vendí la bicicleta y tenía programado un viaje a España, estuve tres meses en Palma de Mallorca. Con un amigo hice un viaje en ‘bici’ por todo el norte de España recorriendo el camino de Santiago de Compostela, después volví a Mallorca y a Florianópolis”, recordó sobre el primer tramo del viaje.A su regreso de España “empecé a subir toda la costa de Brasil hasta Belén, ahí viajé en tres barcos durante 11 días por el Río Amazonas hasta Leticia, donde entré a la selva colombiana, volé a Bogotá porque no hay rutas, de ahí subí hasta La Guajira en el extremo norte de Colombia, entré a Venezuela y recorrí Maracaibo. De ahí fui a la costa del Caribe, después a Medellín y bajé todo el eje cafetero hasta la frontera de Ecuador, crucé ese país recorriendo los tres volcanes más conocidos, Cotopaxi, Chimborazo y Quilotoa, no hice cumbre en ninguno, pero subí hasta los 4.500 ó 5.000 metros de altura, después ingresé a la selva peruana y bajé a Trujillo.“Recorrí toda la costa de Perú hasta Nazca, crucé unos desiertos y subí la cordillera hasta Cuzco, de ahí fui al lago Titicaca, bordeé toda la costa y entré a Bolivia, donde recorrí varias provincias como Oruro y Cochabamba, recorrí el Salar de Uyuni y entré a Argentina por La Quiaca, luego fui Salta, a Clorinda y pasé a Paraguay, crucé todo Paraguay hasta Ciudad del Este, luego a Puerto Iguazú y después comencé a bajar para emprender el regreso a Pergamino”, relató Jesús, de 37 años.Usar la bici y cuidar el planetaEl proyecto de Jesús Ledesma en esta vuelta a Sudamérica incluía fomentar el uso de la bicicleta y el cuidado del planeta. “La idea era brindar charlas en todos los países en iglesias y escuelas para fomentar el uso de la bicicleta y los beneficios que conlleva para nosotros y el planeta. También difundir la utilización de material reciclado, que fue mi sustento ya que financié casi todo el viaje vendiendo llaveros que hago con cadenas de bicicleta usadas para demostrar que con un material reciclado pude cumplir mi sueño de viajar con la idea de inspirar a otras personas”, explicó.Para conocer más de su viaje y seguir de cerca sus proyectos, Jesús Ledesma invitó a visitar sus redes sociales: Facebook (Pedaleando ando - Argentina) e Instagram (pedaleandoandoargentina).El miércoles finalizará el viaje, pero en la cabeza de Jesús ya hay otros sueños a concretar en otros continentes, también en bicicleta. “Realmente no se sí es finalizar o comenzar un viaje más grande, ahora viene una vuelta grande por Europa, después todo Asia, Africa y muchas cosas más, creo que terminar este viaje es el comienzo de un gran viaje”, expresó este pergaminense que tuvo como gran inspiración a su papá “Tato”, que “fue ciclista y le gustaban las aventuras y el apoyo de mi mamá, pilares claves para lograr mis sueños, siempre me apoyaron en todo lo que me propuse”.