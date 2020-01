Circunvalación tendrá radares fijos que controlen la velocidad a toda hora

El subsecretario de Seguridad Vial de Santa Fe, Osvaldo Aymo, anunció la incorporación de una nueva tecnología que permitirá fiscalizar las 24 horas. “Después de controlar hay que juzgar, penalizar y cobrar la multa, de lo contrario es impunidad”, señaló.La avenida Circunvalación tendrá radares fijos que controlen la velocidad de circulación durante todo el día. De esta forma, la traza no sólo será fiscalizada en ese sentido durante el día, tal cual ocurre actualmente; y a través de dispositivos móviles.El subsecretario de Seguridad Vial de Santa Fe, Osvaldo Aymo, confirmó en Radiópolis (Radio 2): “Vamos a poner radades fijos que trabajen todo el día”. De esta forma, la velocidad a la que lleguen los vehículos en el acceso sur de la ciudad será controlado tanto de día como de noche. En cuanto a la cantidad de puestos fijos que se instalarán, confió que aún no se ha decidido.En marzo de 2019 comenzaron a regir las multas por exceso de velocidad a lo largo de los 30 kilómetros de la traza. Por entonces, se estableció un nuevo esquema de velocidades por el cual, la circulación tiene un máximo de 100 kilómetros por hora para autos particulares, 90 para colectivos y 80 para camiones y de carga. La información es recibida por tres radares con rotación constante. Ahora, la utilización de nueva tecnología provista por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) permitirá que las mediciones se efectúen durante las 24 horas.Aymo consideró que el control es importante pero advirtió: “Después tenés que juzgar, penalizar y cobrar la multa porque si no, es impunidad”. El funcionario planteó que en la provincia se cobra el 20 por ciento de las actas labradas por lo que cuestionó: “¿Cómo nadie se dio cuenta? Tan preocupados en si se cobra mucho o poco, nadie puso la lupa en que si se paga o no se paga”.Alcohol ceroAymo insitió con su postura en contra del denominado “Alcohol cero”. “Mi gestión se basa en la evidencia científica, yo lo que planteo es que si se toma una medida así para bajar el número de muertos que en un año nos den las cifras y si no dio resultado señores, que tengan la grandeza de volver atrás”, observó y planteó: “El alcohol cero al volante es una declaración genial pero si no pudimos con el 0,5 ¿por qué vamos a poder con el cero?”Fuente: rosario3.com