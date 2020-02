Cosquín. Soledad. La mayor convocatoria, rebeldías y renovación del romance

Soledad Pastorutti en su presentación en el festival Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima





Soledad, una de las figuras más queridas del Festival Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima









El show ganó ritmo con "Vivir es hoy" (y otra referencia a lo tarde que se había hecho) y volvió a bajar con "Alfonsina" -con una bailarina que sobrevoló el escenario- "Zamba para no morir" y "Zamba para olvidar" también con Natalia, quien se quedó para un compacto de "Nacer y morir", "Zamba de usted", "Luna cautiva", "Zamba de la Candelaria", "De Simoca", "Gato de fiesta", "El 180". Las hermanas estuvieron acompañadas por un ballet que participan cada año en una peña en Arequito.



"Ustedes se acuerdan lo que pasó en los '90 cuando apareció esa pibita revoleando el poncho y sonaba hasta en las FM y en los cumpleaños de 15", afirmó Soledad y mencionó que está contenta con la ley nacional que promociona el folklore aunque "no debería hacer falta una ley porque está en el corazón". En ese contexto reiteró que asume desafíos, que hace cosas que no le salen tan bien y que es "rebelde" a tal punto que trajo a Horacio Guarany al escenario "cuando no lo querían". Los dichos sonaron a reclamo al festival.



"Quiéranme también cuando le canto al amor" afirmó para presentar canciones propias como "Tal como siento", compuesta para su marido, y "Aunque me digas que no" (con las linternas de los móviles iluminando la plaza y el videoclip de fondo). Soledad disfrutó de todo lo que hizo en el escenario y se le notó. Sin importar la hora ni el frío.



La última parte del recital fue a todo baile con un popurrí de "Llorando se fue", "El quebradeño", "Cariñito" y "Tren del cielo", la historia del romance de sus abuelos con "Se casó la Valeria". Ya todo era a dúo con la gente y con campera del staff para cubrirse del frío; "Que nadie sepa mi sufrir", "Cómo te voy a olvidar" y un juego de tramos de temas santafesinos que culminó con la cumbia "La Suavecita". Se despidió "bien arriba", sin sandalias y saltando con "Chingui chingui" y "Volverás a verme así". Una fiesta más, la número 22 en 24 años.



El reencuentro de Soledad Pastorutti con el público de Cosquín Fuente: LA NACION - Crédito: Diego LimaEl show ganó ritmo con "Vivir es hoy" (y otra referencia a lo tarde que se había hecho) y volvió a bajar con "Alfonsina" -con una bailarina que sobrevoló el escenario- "Zamba para no morir" y "Zamba para olvidar" también con Natalia, quien se quedó para un compacto de "Nacer y morir", "Zamba de usted", "Luna cautiva", "Zamba de la Candelaria", "De Simoca", "Gato de fiesta", "El 180". Las hermanas estuvieron acompañadas por un ballet que participan cada año en una peña en Arequito."Ustedes se acuerdan lo que pasó en los '90 cuando apareció esa pibita revoleando el poncho y sonaba hasta en las FM y en los cumpleaños de 15", afirmó Soledad y mencionó que está contenta con la ley nacional que promociona el folklore aunque "no debería hacer falta una ley porque está en el corazón". En ese contexto reiteró que asume desafíos, que hace cosas que no le salen tan bien y que es "rebelde" a tal punto que trajo a Horacio Guarany al escenario "cuando no lo querían". Los dichos sonaron a reclamo al festival."Quiéranme también cuando le canto al amor" afirmó para presentar canciones propias como "Tal como siento", compuesta para su marido, y "Aunque me digas que no" (con las linternas de los móviles iluminando la plaza y el videoclip de fondo). Soledad disfrutó de todo lo que hizo en el escenario y se le notó. Sin importar la hora ni el frío.La última parte del recital fue a todo baile con un popurrí de "Llorando se fue", "El quebradeño", "Cariñito" y "Tren del cielo", la historia del romance de sus abuelos con "Se casó la Valeria". Ya todo era a dúo con la gente y con campera del staff para cubrirse del frío; "Que nadie sepa mi sufrir", "Cómo te voy a olvidar" y un juego de tramos de temas santafesinos que culminó con la cumbia "La Suavecita". Se despidió "bien arriba", sin sandalias y saltando con "Chingui chingui" y "Volverás a verme así". Una fiesta más, la número 22 en 24 años.





GRAN CARNAVAL



Soledad fue la figura estelar de la sexta luna, pero Los Tekis no se quedaron atrás con su carnaval. Seguidos por un público joven, dieron alegría y ritmo a la noche marcada por



También desfilaron Bruno Arias (animó otra fiesta carnavalera con muñecos gigantes incluidos y pidió "fuerza a los caciques" para que "no haya más mortalidad infantil en ninguna parte del mundo"); el grupo La Callejera (ganó popularidad en las peñas) y Los Nombradores del Alba (Facundo Toro, Nacho y Daniel). Otro ritmo aportó el compositor Hugo Giménez Agüero, de



Fue muy bien recibida Micaela Chauque, la lutier y fundadora del "Encuentro de Mujeres Artistas de la Quebrada". Fue la primera vez que se presentó como solista; hace 20 años había llegado con Jaime Torres. Entre sus varios logros está el de haber sido la primera mujer de la



Para este viernes se espera una plaza llena; las entradas ya están agotadas. Jorge Rojas y Abel Pintos se encontrarán en algunas canciones. Actuarán también Horacio Banegas y Roxana Carabajal. El sábado además de Néstor Garnica habrá un homenaje por los 100 años de Chabuca Granda. En la novena luna destacan Jairo y Los Nocheros. En el "plus" del lunes estará Carlos "la Mona" Jiménez.





Por: Soledad Pastorutti se presentó ante una multitud Fuente: LA NACION - Crédito: Diego LimaGRAN CARNAVALSoledad fue la figura estelar de la sexta luna, pero Los Tekis no se quedaron atrás con su carnaval. Seguidos por un público joven, dieron alegría y ritmo a la noche marcada porTambién desfilaron Bruno Arias (animó otra fiesta carnavalera con muñecos gigantes incluidos y pidió "fuerza a los caciques" para que "no haya más mortalidad infantil en ninguna parte del mundo"); el grupo La Callejera (ganó popularidad en las peñas) y Los Nombradores del Alba (Facundo Toro, Nacho y Daniel). Otro ritmo aportó el compositor Hugo Giménez Agüero, de Santa Cruz Fue muy bien recibida Micaela Chauque, la lutier y fundadora del "Encuentro de Mujeres Artistas de la Quebrada". Fue la primera vez que se presentó como solista; hace 20 años había llegado con Jaime Torres. Entre sus varios logros está el de haber sido la primera mujer de la Quebrada de Humahuaca autorizada para tocar la quena, un instrumento por tradición exclusivo de los hombres.Para este viernes se espera una plaza llena; las entradas ya están agotadas. Jorge Rojas y Abel Pintos se encontrarán en algunas canciones. Actuarán también Horacio Banegas y Roxana Carabajal. El sábado además de Néstor Garnica habrá un homenaje por los 100 años de Chabuca Granda. En la novena luna destacan Jairo y Los Nocheros. En el "plus" del lunes estará Carlos "la Mona" Jiménez.Por: Gabriela Origlia

COSQUIN (Córdoba). Lleva 24 años transitando por la Plaza Próspero Molina, es una de las figuras más queridas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y así la recibió esta madrugada el público a Soledad Pastorutti , "la Sole", para todos. Desde el arranque la convocatoria fue masiva, las más importante desde el inicio de esta edición. Según datos oficiales, se cubrió 99% de la capacidad de 11.800 personas.Cuando faltaban diez minutos para las 3 de la mañana apareció "la señora de Arequito", como la anunciaron los presentadores. Sorprendió con un hip hopero que emergió en una plataforma hasta alcanzar a altura de la plaza. Con ella se repitió el juego para dar paso a "Fiesta en el sur".El 26 de enero de 1996 se subió por primera vez al escenario mayor Atahualpa Yupanqui con sólo 15 años y conquistó al público; rápidamente se convirtió en "el huracán de Arequito". El romance no se cortó nunca y fue batiendo récords con su revoleo del poncho, un gesto que ya quedó atrás pero del que no reniega ahora cuando cambió su estilo. Hoy, de total white de pantalón ajustado, espolverino y transparencias. Su hermana Natalia, también de blanco, la acompañó en el inicio."¿Cómo anda Cosquín?", saludó y propuso poner calor a una hora en la que la temperatura había descendido unos grados y la gente se había "empochado". Con "La Gringa" -compuesta con el colombiano Carlos Vives- ratificó su identidad, "yo soy La Sole y llevo el poncho a mi manera, porque mi gente siempre me ha tenido fe".Soledad recordó que, en los 24 años transcurridos desde que debutó en Cosquín, sólo faltó en dos ediciones. "Cosquín es mucho más de lo que se ve en televisión; son sus peñas, son sus calles, es el río. No es una polémica, es mucho más. Por eso estoy tan agradecida de verle la cara a todos ustedes", dijo.Contó que su presentación se retrasó casi una hora y media, tiempo en el que disfrutó de sus colegas y que le gusta cerrar el festival, cuando en general lo abre, "por lo que también suele haber polémica". Arrimó la banqueta al borde del escenario y fue con "Parte de mí" para describir porqué sigue viviendo en su Arequito natal.