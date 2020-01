Cuando una noche de enero de 1984 comenzaba a brillar la majestuosa Specktra

Pergamino:













La última tecnología y la previa en Acrópolis se juntaban en más de 2.500 metros cuadrados de diversión. (ARCHIVO LA OPINION)













Fuente: laopinionpergamino.com.ar

Cuando una noche de enero de 1984 comenzaba a brillar la majestuosa SpecktraEl mejor boliche de todos los tiempos de la ciudad y de los más importantes del país en las décadas de los ‘80 y los ‘90 abría sus puertas. Juan Carlos Atia, Ricardo Cascardo, Aldo Alberto Aitta y Héctor Elías eran cuatro soñadores que plasmaron en obras sus pensamientos. Recordamos con nostalgia la pista de los “lentos”, del “movido”, las tertulias y Acrópolis y mucho más.Pergamino ostenta el privilegio de haber tenido uno de los lugares de esparcimiento nocturno más reconocidos del país. Specktra representó un icono en materia de confiterías bailables y recibió a jóvenes de muchos lugares que vivieron en sus pistas inolvidables momentos.Historias de amor y de amistad se estrenaron al ritmo de la música del DJ de entonces. Y la llegada de personas de todas las geografías transformaba al patio de la confitería (como la llamaban sus dueños) y posteriormente a la Cabaña en el lugar obligado de encuentro. No había competencia y mucho menos dudas. Era el lugar por excelencia. Los más jóvenes en las tradicionales tertulias en las que con la entrada se ofrecía la consumición de una ensalada de frutas. Algo que parece irreal en este tiempo.Los sábados la pista de los “lentos” y la pista del “movido” se abrían para todos aquellos que vivían la repetida experiencia de la diversión sana. Las fiestas de cumpleaños con espectáculos de rayos láser únicos en el país y en Sudamérica permanecen en la memoria de muchos que recuerdan con nostalgia el tiempo del primer amor o la diversión del encuentro con amigos.El patio, las piletas. La última tecnología y la previa en Acrópolis se juntaban con los tragos en las barras y el tema de apertura "Bayou" (de la orquesta "Love Unlimited Orchestra", banda cuyo director era Barry White), todos en más de 2.500 metros cuadrados de diversión.Generaciones enteras de pergaminenses pasaron por Specktra que representa sin dudas “de lo nuestro, lo mejor” en materia de diversión. Estudiantes secundarios de las escuelas locales vendían entradas y con lo recaudado financiaban parte de su viaje de estudios, algo que al tiempo que representaba una ayuda para las familias, constituía una alianza tácita entre el lugar y la juventud local que no dudaba en ir a Specktra para divertirse.Los bailes del estudiante eran el clásico, lo mismo que la propuesta renovada de cada sábado.Se iba caminando por calles que no tenían la inseguridad de hoy. Y se volvía del mismo modo o en el auto de algún padre que no dudaba en levantarse en la madrugada para devolver a casa a chicas y chicos que se divertían con los códigos de entonces.Cualquiera que pasa por el lugar sabe que allí funcionó Specktra, que allí está aún. Y que perdió sus luces cuando la noche de Pergamino comenzó a cambiar, cuando aparecieron otras amenazas, algunos peligros y cuando los hábitos de los propios jóvenes cambiaron.Pero a pesar de ello, nada quita de la memoria de tantos y del patrimonio intangible de una comunidad el haber tenido para sí y para otros el mejor espacio pensado para los jóvenes y su diversión entretenida y sana. Queda el recuerdo de las colas interminables para entrar. De los temas que sonaban acompañando el crecimiento de cada generación. El perfume de ese amor descubierto en esas pistas en las que se escribieron historias, algunas que perduran y otras que simplemente despiertan la nostalgia por ese pasado que sin ser mejor ni peor que el presente, fue único y le perteneció a Pergamino y a su gente.Cuatro soñadoresJuan Carlos Atia, Ricardo Cascardo, Aldo Alberto Aitta, Héctor Elías, eran cuatro “soñadores” que pudieron plasmar en obras sus pensamientos y crear en Pergamino algo que con el tiempo se transforma en inigualable.Un párrafo aparte para todos aquellos que tuvieron que ver con Specktra desde sus inicios y entre ellos resaltar la magia en el diseño de Jorge Daniel Rocchi, un arquitecto moderno que diseñó un lugar que hasta por estos días parece que se construyó hace muy poco tiempo.InauguraciónLA OPINION reflejaba aquel día tan especial para los pergaminenses en su edición del 27 de enero de 1984. Bajo el título “Será inaugurada hoy la novedosa confitería bailable Specktra”, la nota indicaba que “Esta novedosa confitería viene a llenar un espacio importante de la noche pergaminense. Enmarcada en la intersección de las rutas 8 y 188 se levanta majestuosa Specktra y con ella comienza una etapa diferente para los noctámbulos locales que estamos seguros en gran número se llegarán a disfrutar de sus instalaciones que presentan para quienes se acercan a verla, una figura poética que se constituirá -a no dudarlo- en un motivo turístico para todos los habitantes de la ciudad y también de las localidades vecinas que a partir de hoy visitarán esta verdadera novedad.“Entre las novedades que cautivarán a los visitantes, una de ellas está directamente relacionada con la posibilidad de escuchar música con la mayor calidad auditiva posible. Para ello la firma propietaria del Boliche no ha dejado nada librado al azar. Los equipos de sonido son los mejores y su sonido “senserround” (para que usted tenga una idea, se utiliza muchos en las salas de Cinerama y particularmente en la película “Terremoto” se pudo apreciar en su real magnitud) se diferencia por tener parlantes autorregulables que llegado a su nivel máximo no pueden ser soportados por el oído humano, lo que da una idea de la magnitud sonora de estos sofisticados sonidos que trabajando en el nivel adecuado mandan al exterior todos los canales de grabación en el momento de registrarse en el estudio correspondiente. Hoy día -ejemplificando- las compañías están trabajando con equipos estéreos de hasta 36 canales, siendo los más utilizados los que vienen de 24 canales reales.No menos importante será la presencia de un disc jockey de la Capital Federal que llega precedido de importantes referencias en cuanto a sus tareas en distintos boliches (Rafael "Pato" Pratznik) y el dj local Luis Mariano Rodríguez que con nuevos gustos seguramente van a interpretar el gusto popular. El material a utilizar es en el 90 por ciento de los casos totalmente importado y seleccionado (en mucho) de la mejor manera posible.La parte lumínica ha sido diseñada por jóvenes pergaminenses que aportaron su cuota para que el contraste y los efectos especiales tengan su real diferencia con lo conocido hasta la fecha.Sin dudas que los propietarios de esta empresa han realizado un notable esfuerzo para poder llegar a un buen término y brindar de esta forma que una confitería construida especialmente para cumplir esa función se ponga en marcha teniendo todas las costosas novedades que han aparecido en el mercado últimamente y que muy pocas lo tienen. Esta inquietud comercial merece el mejor apoyo de la comunidad y seguramente tendrá éxito desde la primera hora de voy.