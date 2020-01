El bombalense Fede Cartabia en su mejor versión

Fuente: tdconline.com.ar

Federico Nicolás Cartabia nació el 20 de enero de 1993 y es oriundo de la localidad de Bombal. En el año 2006 dejó Argentina con sólo 13 años, luego de haber jugado en las inferiores del Sportivo Bombal Club, equipo en el cual comenzó a demostrar sus habilidades futbolísticas. Fue descubierto por Juan Antonio Pizzi para incorporarlo al fútbol español. Allí fue probado en el FC Barcelona y Valencia CF, para finalizar en las categorías menores del conjunto “Che” donde terminó de formarse y llegó a debutar como profesional.Posteriormente Marcelo Trobbiani lo citó a la Selección Argentina Sub 20 lo cual fue una gran sorpresa, además lo convocaron dos veces para jugar con España pero nunca aceptó. Su sueño desde siempre es jugar en el seleccionado argentino.Luego de tres temporadas en el Deportivo de La Coruña fue cedido al Shabab Al-Ahli Dubai FC de la Liga Árabe del Golfo, equipo dirigido por el ex jugador de Boca Juniors, Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena, en donde ya consiguió anotar tres goles. Fede es enganche zurdo y aún no ha jugado en ningún equipo argentino. A mediados del año pasado Cartabia fue ofrecido a Rosario Central pero no llegaron a un acuerdo.El atacante argentino se adaptó rápidamente al equipo y lo hizo de manera inmejorable. Saltó al campo cumplido el minuto 81 y apenas necesitó unos segundos para dar buena muestra de su calidad.El pasado 10 de enero su equipo jugó la instancia de semifinal ante el Al-Jazira y pasó a la final de la Copa del Golfo Pérsico por penales. Fede convirtió el gol del empate (2-2) desde el punto de penal, usando su genialidad con un fuerte zurdazo clavando la pelota en el ángulo cuando se jugaban 78 minutos en el estadio Mohammed Bin Zayed.La final entre el Al-Nasr y el Shabab Al-Ahli se llevará a cabo el viernes 17 de enero a las 13 (HOA) y se podrá ver en vivo a través de internet.