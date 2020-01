El rafaelino aún no definió si seguirá en Turismo Nacional ya que recibió invitación para debutar en TC Mouras









Juani Canela baraja alternativasEl rafaelino aún no definió si seguirá en Turismo Nacional ya que recibió invitación para debutar en TC MourasLuego de un 2019 con altibajos deportivos, Juan Ignacio Canela ahora debe definir su 2020 deportivo porque surgió una gran oportunidad: el TC Mouras. El presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, llamó personalmente al piloto de Rafaela para confirmarle la licencia para dicha divisional, que forma a los corredores para llegar al TC.Tras una temporada de crecimiento personal dentro del Turismo Nacional Clase 2, finalizó el año con el Ale Bucci Racing y hasta la oportunidad del TC Mouras, parecía que iba a materializarse la continuidad. Pero esta variante que surgió cambió los planes principales y se trabaja en esa dirección.“Hacia fines de 2019 estábamos convencidos en seguir en Turismo Nacional, pero nos apareció una interesante alternativa. Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, me llamó para otorgarme la habilitación para correr en TC Mouras, y evaluando la situación nos pareció una gran oportunidad, porque a todo piloto en Argentina algún día le gustaría correr en Turismo Carretera y es el camino ideal para llevarlo a cabo”, reveló Juani Canela.Y agregó: “Empezamos a averiguar presupuestos y equipos para sumarnos desde la primera fecha del campeonato, pero todavía no podemos definir nada. Estoy muy agradecido a Mazzacane por tenerme en cuenta, y ahora veremos si podemos encaminar el proyecto de hacer toda la temporada en la escuela del Turismo Carretera”.TC Mouras arrancará su campeonato el fin de semana del 9 de febrero.