La actividad industrial de Santa Fe sumó casi 7 puntos de caída en once meses de 2019

Así surge de un informe difundido este jueves por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Federación Industrial de Santa Fe. Los datos por rubro.El nivel de actividad industrial en la provincia de Santa Fe enfrentó en noviembre de 2019, y por décimo noveno mes consecutivo, una caída de -7,4% interanual, acumulando en once meses un descenso de -6,9% en relación al mismo período del año anterior. Así lo determinó un informe difundido este jueves por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).De acuerdo al mismo estudio, dos terceras partes de las ramas industriales con desarrollo en la provincia de Santa Fe registraron en noviembre de 2019 menor nivel de actividad en relación al mismo mes del año anterior.Entre ellos: autopartes (-28,7%), siderurgia (-23,2%), maquinaria de uso especial (-19,4%), productos metálicos para uso estructural (-19,3%), fiambres y embutidos (-12,4%), productos de metal y servicios de trabajo (-9,9%), carrocerías y remolques (-8,5%), molienda de oleaginosas (-8,2%), productos lácteos (-8%), papel y productos de papel (-3,3%), muebles y colchones (-2,3%), maquinaria agrícola (-0,4), maquinaria de uso general (+2,7%), manufacturas de plástico (+3,3%), carne vacuna (+5,7%), molienda de cereales (+6,9%), y vehículos automotores (+14,3%).Por otra parte, se informó que la “industria manufacturera” en Santa Fe fue la actividad económica que mayor pérdida de puestos de trabajo registró en el último año, dando cuenta de más de la mitad (-3.401) del total de casos registrados (-6.642) en la economía provincial.Crisis de la industria lácteaEl informe de Fisfe también señaló que durante octubre y noviembre de 2019 el procesamiento de materia prima en las principales industrias lácteas santafesinas registró mermas cercanas a -8% interanual, prolongando la coyuntura negativa observada desde comienzos de año.Tras once meses el nivel de actividad sectorial presentó una caída de -8,1% en relación al mismo período de 2018.En Santa Fe, al mes de octubre, los menores ingresos empresariales por ventas al mercado externo de productos lácteos treparon a -45 millones de dólares.Otros índices de actividadLa industria siderúrgica santafesina presentó en noviembre de 2019 paradas de plantas y reducción de turnos en ciertos procesos clave debido a la menor actividad.La producción de acero cayó en noviembre -23,2% en relación a igual período de 2018, acumulando en once meses una baja de -15,9% frente al mismo lapso del año anterior. Además, la elaboración de productos laminados en caliente registró en noviembre una marcada contracción de -34,5% interanual, y de -18,1% en el acumulado eneronoviembre de 2019 frente a igual período del año anterior.La producción de vehículos automóviles en Santa Fe acumuló en once meses de 2019 una baja de -31,5% interanual.En octubre y noviembre se verificó cierta recomposición de la actividad, aunque en un contexto de bajo nivel de comparación. En el orden nacional, la producción automotriz finalizó 2019 exhibiendo una profunda caída de -32,5% frente al año anterior, como resultado de la menor demanda interna y las exportaciones.El nivel de actividad en el complejo metalúrgico en Santa Fe enfrentó en noviembre de 2019 una nueva y marcada contracción de -12,1% interanual, acumulando en once meses una baja de -19,6% frente a igual período del año anterior. Prácticamente todas las ramas metalúrgicas, -14 sobre un total de 15 analizadas-, observaron menor producción frente a noviembre de 2018.La industria metalúrgica afronta diecinueve meses contiguos de bajas interanuales de producción. Entre las actividades metalúrgicas en noviembre de 2019 se registraron los siguientes resultados: motocicletas (-45,2%), autopartes (-28,7%), maquinaria de uso general (+2,7%), maquinaria de uso especial (-19,4%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-13,8%), productos metálicos para uso estructural (-19,3%), fundición (-13,8%), maquinaria agropecuaria (-0,4%) y aparatos de uso doméstico (-1,6%).En los primeros diez meses de 2019 las exportaciones santafesinas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de -17% en valor y -13,8% en volumen, en relación al mismo período del año anterior.Este negativo desempeño se fundamentó principalmente por las menores colocaciones externas de la industria química, automotriz, y máquinasequipos y productos de caucho en menor medida.Contrariamente, metales comunes y sus manufacturas registró una cierta recuperación. Los despachos externos de manufacturas de origen agropecuario crecieron +2,4% en valor y +18,1% en volumen, revelando los menores precios promedio (-13,3%).Estos mejores resultados fueron generados por las mayores exportaciones de carne bovina, harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, y aceite de soja y girasol.Contrariamente, el complejo lácteo enfrentó un descenso tanto en valor como en volumen, según el informe de Fisfe.