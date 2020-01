La inflación de 2019 fue 53,8% y llegó al nivel más alto desde 1991

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió este miércoles la inflación de diciembre pasado que fue del 3,7%. De esta manera, el acumulado en todo 2019 alcanzó el 53,8%, el índice más alto de los últimos 28 años.



El informe detalló que durante diciembre de 2019, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país, excepto en Patagonia, donde lideró el rubro Transporte.



Por otra parte, el Indec también indicó que Salud fue el rubro con el alza más pronunciada durante todo el año 2019 com un incremento del 72,1%; mientras que Alimentos y Bebidas no alcohólicas subió un 56,8% durante los 12 meses del año pasado.



También se incrementaron sensiblemente por encima de la media las variaciones del segmento comunicaciones, con un avance de 63,9%; equipos del hogar, con un aumento de 63,7%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con una mejora de 56,8%.



Por debajo del promedio general, en tanto, se ubicaron prendas de vestir y calzado (+51,9%), restaurantes y hoteles (+50,3%), bebidas alcohólicas y tabaco (+50,2%), transporte (+49%), recreación (+48,5%) y recreación (+47,1%).

Los que más bajaron y más subieron



Los productos que más subieron durante diciembre de 2019 fueron limón, lechuga y galletitas de agua envasadas. Y los que más bajaron tomate redondo, cebolla y banana.



La inflación de 2019 cerró con el número más alto en el país desde 1991 cuando había arrojado una medición de 84%. Luego, en 1992 cerró en 17,5%, según los datos oficiales del Indec.





