Maxi Bestani se suma al Ale Bucci Racing

TURISMO NACIONALMaxi Bestani se suma al Ale Bucci RacingEl piloto tucumano es el segundo piloto confirmado para la temporada 2020 de Clase 2, junto a Gabriel ScordiaAle Bucci Racing confirmó que el tucumano Maximiliano Bestani será piloto del equipo en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional Clase 2 durante el 2020. Utilizando uno de los Ford Fiesta atendidos en Villa Gobernador Gálvez, apunta a pelear el campeonato.Esta confirmación es la segunda dentro del equipo, ya que Gabriel Scordia es el otro que seguramente iniciará el 23 de febrero el certamen en Bahía Blanca. En el caso del concordiense utilizará un Fiat Argo cero kilómetro, mientras que Bestani podría cambiar durante la temporada del Fiesta a un segundo Argo completamente nuevo.“Estoy muy contento de ingresar al Ale Bucci Racing, siendo un equipo que logró dos campeonatos consecutivos en la Clase 2. La manera de trabajar del equipo me gusta mucho y la verdad es que necesitaba hacer un cambio deportivo, porque me gusta cómo están funcionando los Ford y me gustaría apuntar al proyecto del Fiat, que me parece muy positivo”, manifestó Maxi Bestani, muy entusiasmado.Por otro lado, se refirió estrictamente a su posición de cara a este certamen: “El objetivo personal es pelear el campeonato, aunque me gustaría en principio adaptarme al auto ya que es algo diferente y que nunca manejé, distinto al Nissan. Estaremos organizando una prueba para los primeros días de febrero con miras a la primera carrera que será en Bahía Blanca”.Finalmente, el tucumano expresó: “Le pido a Dios y a la suerte que nos permita arrancar bien el año y que podamos cumplir el objetivo de pelear el campeonato hasta la última fecha”.La primera fecha será el fin de semana del 23 de febrero, y Alejandro Bucci espera poder confirmar dos pilotos más en la temporada para estar nuevamente con cuatro autos como se finalizó el 2019.