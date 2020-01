Nación instó a provincias y municipios a congelar tarifas del transporte por 120 días

Fuente: www.rosario3.com

Luego de anunciar el congelamiento para el Área Metropolitana de Buenos Aires, el jefe de gabinete nacional pidió que otras administraciones imiten la medida. La reacción del gobierno de Santa Fe, la situación en Rosario y la política de subsidios.El gobierno nacional instó este jueves a municipios y a administraciones provinciales a replicar su decisión de congelar las tarifas del transporte público por un período de 120 días. Los funcionarios adelantaron además que diseñan un esquema que permita establecer un precio de referencia para el costo de los boletos en todo el país.Desde el gobierno santafesino informaron que las próximas definiciones nacionales sobre el pago de subsidios será clave para las tarifas de los transportes urbanos e interurbanos de la provincia.Luego de anunciar el congelamiento de tarifas del transporte de Buenos Aires, el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dijo que invitan “a la misma resolución a las provincias y a los municipios, a sumarse a esta iniciativa de 120 días, que no son 120 días caprichosos, sino que tienen que ver con la etapa de revisión de la política de subsidios integrales que creemos que hay mucho por trabajar allí”.“En cuanto a la política tarifaria hemos hablado, por supuesto, con el resto de las provincias. Obviamente, existe la autonomía de las provincias, somos un país federal y por lo tanto no podemos exigirles a las provincias que no tomen aumentos. Lo mismo con los municipios que reciben subsidios”, expresó Cafiero en la conferencia de prensa que dio en Casa Rosada junto al ministro de Transporte, Mario Meoni.La respuesta de Santa FeConsultado sobre la posibilidad de imitar la medida, el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, dijo a Radio 2 que en la provincia no estaba previsto ningún aumento de tarifa para los próximos cuatro meses. “Al menos en el transporte de jurisdicción provincial”, aclaró el funcionario.Luego, en referencia a las tarifas del sistema urbano rosarino, Miatello dijo que “cada ciudad maneja su transporte local de manera autónoma”.Sin embargo, aclaró que mantiene contacto permanente con las autoridades de la ciudad que le manifestaron “que antes de tomar cualquier medida será necesario conocer la política de subsidios del gobierno nacional”.En Rosario, el Concejo aprobó el 24 de diciembre pasado las facultades extraordinarias para el intendente Pablo Javkin para poder aumentar el boleto de colectivos en febrero, mayo, agosto y noviembre, con un tope del 90 por ciento del valor que arroje el estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad y al índice de variación salarial del Indec.